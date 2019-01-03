PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.55 düşüşle başladı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.55 düşüşle 88 bin 375 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü 88 bin 865 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.11 düşüşle 113 bin 70 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 19.87 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3912 lirayı ve en yüksek 5.7220 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7904 lirayı ve en yüksek 6.3513 lirayı gördükten sonra 6.88 – 6.89 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım “Yıla Sorunlu Başlangıç “ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“2019’a 91 bin seviyesinde başlayan BIST100 Endeksi, ilk gün sürprizi yaparak yüzde 2.64 düşüşle 8 bin 865 puandan kapattı. BIST’de 86 bin seviyesini kritik öneme haiz görüyoruz. Zira bunun altı “kriz fiyatlaması” olarak görüleceğinden 80 bin altı bile görülebilir. Bu yüzden hedge ile yola devam edilmeli.

“2017 yılının Aralık ayında yüzde 0.69 artan TÜFE oranının 2018’in Aralık ayında ne olduğu bugün açıklanacak. Beklentiler yüzde 0.30 ile yüzde 0.40 arasında negatif gelmesi şeklinde değişiyor. Yeni bir başarı hikayesi yazma hedefiyle hazırlanan Yeni Ekonomi Programında 2018 sonu TÜFE tahmini yüzde 20.8’di. Aralık enflasyonunun “0” olması bile bu rakamı yakalamaya yetecek. Altında gelmesi ile TÜFE “hedefin altında” kalmış olacak. Yüzde 0.70 altında eksi gelirse de yılı yüzde 20’nin altında yıllık enflasyon ile kapatmış olacağız. Oysa Merkez Bankası, yılın son “enflasyon raporunu” açıkladığı 31 Ekim 2018’de enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23.5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini duyurmuştu.

“Yılın ilk günlerinde dolara talebin arttığı görülüyor. Euro karşısında 1.15 üzerinden 1.13’e kadar ilerlerken lira karşısında 5.28’den 5.40 a kadar yükseldi. Hatta gece algoritmaların şişirmesi ile 5.83’e kadar gitti ve geri geldi.”