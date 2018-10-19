PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 5.60 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe, 97 bin 454 puandaki kapanışının ardından, yüzde 0.38 artışla 97 bin 819 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.50 artışla 118 bin 244 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.27 artışla yüzde 18.33 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.71 düşüşle yüzde 25.80 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6037 lira ve en yüksek 5.6481 lirayı gördükten sonra 5.60 - 5.61 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4242 lira ve en yüksek 6.4818 lirayı gördükten sonra 6.42 - 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3005 lira ve en yüksek 7.3611 lirayı gördükten sonra 7.30 - 7.31 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “İkinci Dalga…” başlıklı günlük piyasa bülteninde FOMC tutnakları sonrasında piyasalardaki satışların sertleştiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD ekonomisinin önümüzdeki iki yılda durgunluğa girme riskinin tartışıldığı bir ortamda Fed’in faiz artışında hız kesmeyeceği sinyali üzerine dünya borsalarındaki satış dalgası büyüyor.

“Küresel dalga karşısında Türkiye varlıklarından çelişkili sinyaller geliyor. Hisse senedi ve tahvil piyasalarında küresel risk iştahındaki bozulmaya paralel sert kayıplar görülüyor. Türk lirası ise güçlenen dolara rağmen değer kazanmayı sürdürüyor. Geçmiş tecrübe piyasalardan çelişkili sinyaller geldiği zaman genelde hisse senedi piyasasının haklı çıktığını gösteriyor.”