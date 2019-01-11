PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.44 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), hatanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 91 bin 503 puanda başladı.Endeks Perşembe gününü yüzde 0.04 artışla 91 bin 196 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi 114 bin 490 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.88 ve yüzde 19.27 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4160 lirayı ve en yüksek 5.4463 lirayı gördükten sonra 5.44 – 5.45 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.2812 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9078 lirayı ve en yüksek 6.9508 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Dünyanın gerisinde kalmak…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasaların kar satışlarına rağmen yükselmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD – Çin ticaret görüşmelerinin devam edeceğine yönelik haberler ve zayıf dolar risk seven varlıkları desteklemeye devam ediyor. Küresel risk iştahındaki iyileşmeyi arkasına alan gelişmekte olan piyasalar güçlü bir seyir izliyor.

“Seçimler öncesi popülist politikalar uygulanacağı endişesi ile Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Türk lirası küresel olarak zayıflayan dolara karşı değer kaybeden az sayıda gelişmekte olan para birimi arasında yer alıyor. MSCI Türkiye sene başından beri en kötü performans gösteren gelişmekte olan borsa konumunda.

“ABD vadelilerindeki ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un güne hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz. Ancak son dönemdeki yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılmış olması bizi endişelendiriliyor.”