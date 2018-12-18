PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.3 düşüşle başladı, dolar 5.37 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.3 düşüşle 89 bin 695 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 98 bin 962 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.41 düşüşle 111 bin 92 puan düzeyinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.68 ve yüzde 21.23 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3666 lirayı ve en yüksek 5.3910 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0923 lirayı ve en yüksek 6.1208 lirayı görükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7739 lirayı ve en yüksek 6.8084 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Tutunamayanlar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel satış dalgasının sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Şubat ayında gördüğü dibin altına gerileyen ABD hisselerindeki satış teknik düzeltme seviyelerini (yüzde 10) aştı. Öncü göstergeler halen ABD ekonomisinin durgunluğa gireceğini teyit etmiyor. Ancak tepe noktasına göre yüzde 20’den fazla gerileyen Russel 2000 ve 2018 yılında tahvil getirisinin hisseyi yenmesi ayı piyasasına girmekte olduğumuzu gösteriyor.

“Ekonomideki sert inişe rağmen elde edilen güçlü bütçe performansı ve intizamlı borç azaltma süreci Türkiye piyasalarını destekliyor. Ancak küresel bir satış dalgası karşısında tutunabilmemiz zor.”