PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.24 artışla 92 bin 449 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüde 0.24 artışla 92 bin 449 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 92 bin 227 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.27 artışla 116 bin 214 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.40 ve yüzde 20.59 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3181 lirayı ve en yüksek 5.3305 lirayı gördükten sonra 5.32– 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0435 lirayı ve en yüksek 6.0629 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6885 lirayı ve en yüksek 6.7097 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Türkiye\'den Ticaret Savaşında Taze Adımlar” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1.57 düşüşle 92 bin 227 puandan kapattı. Endekste 92 bin seviyesi önemli destek noktası. Bugün tepki ile başlamasını bekliyoruz.

“Türkiye 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyürken hizmetler sektörü yüzde 4.5, tarım sektörü yüzde 1.0, sanayi sektörü yüzde 0.3 büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 5.3 küçüldü. Bu sabah da cari denge rakamı açıklanacak ki 2.5 milyar dolar fazla ile rekor kırması bekleniyor.

“Türkiye, ticaret savaşlarında geri kalmamak için hamle yapmaya devam ediyor. Süt ve krema, tereyağı, palm yağı, soya yağı, ayçiçeği yağı gibi bazı tarım ürünleri ithalatında sıfır gümrük vergisinin uygulandığı tarife kontenjanı uygulaması hakkındaki karar yürürlükten kaldırılırken dün İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile aralarında televizyon, kağıt/karton, banyo-inşaat malzemeleri, bijuteri, oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanmaya başladı.

“Bu sabah ki habere göre de Trakya Cam\'ın başvurusu üzerine İran\'dan ithal edilen düz cam ürünlerine ek vergi üç yıl daha uzatıldı. Diğer taraftan Türk lirasının değer kaybetmesi ile Türkiye ucuz işgücü avantajını daha fazla öne çıkarabilecek. “

Hindistan Başbakanı Mondi\'nin ülkenin Merkez Bankası\'na müdahale etme çabalarının ardından Merkez Bankası Başkanı dün Patel istifa etti. Hindistan’da hükümet, 30 Ekim’de kamu çıkarı olan konularda Hindistan Merkez Bankası Başkanı’na direktif vermek için Banka’nın yasasında yer alan ancak daha önce hiç kullanılmamış yetkilere başvurmuştu. Açıklama sonrasında Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülke paraları değer kaybetti. lira, 5.28\'den 5.34\'e kadar yükseldi.

“ABD-Çin ticaret savaşında bir yandan üç aylık barış sürecince görüşmeler sürerken öte taraftan Huawei\'nin CFO\'sunun tutukluluğu devam ediyor.

“11 Aralık 2015\'den sonra uzun süre toplanmayan Reform Eylem Grubu, 29 Ağustos 2018\'de 4. toplantısını yapmıştı. Bugün 5. toplantı yapılacak. Toplantının ardından 4 bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bugün Brüksel\'de de ayrıca Türkiye-AB Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenecek. Ancak Brüksel de asıl gündem Perşembe-Cuma yapılacak AB Liderler zirvesi ve Brexit süreci.

“Bugün İngiltere\'de yapılması planlanan Brexit oylaması, Başbakan May tarafından yenilgi ihtimalinin artması üzerine ertelendi. Sterlin, ertelemenin ardından zayıfladı. May, bugün Merkel ile görüşecek. Amacı muhalefetin isteklerini aktarıp anlaşmanın iyileştirilmesini sağlamak. Ancak AB, pek sıcak bakmadığını açıkladı bile.

“Diğer taraftan Fransa\'da Cumhurbaşkanı Macron, sarı yeleklilerin temsilcileri ile görüştükten sonra akşam TV\'den halka seslenerek ortamı yumuşatma adımları attı. Buna göre; asgari ücrete 100 euro zam yapılacak, iki bin eurodan az kazananlardan kesintiler kaldırılacak, büyük şirketlerden çalışanlara prim verilmesi istenecek. Bu hafta içi daha önemli kararlar gelecek. Maliye bakanı, önlemlerin sekiz milyar euroya mal olacağını açıkladı.”