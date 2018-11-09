PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.22 düşüşle başladı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 93 bin 297 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.43 düşüşle 118 bin 59 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.05 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi 0.37 arttı ve sırasıyla yüzde 17.45 ve yüzde 21.56 oldu.

Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0 – 2.25 aralığında sabit tutma kararı ardından dövizler düne göre yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.4515 lirayı, en yüksek 5.4770 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira,

- euro, en düşük 6.1902 lirayı, en yüksek 6.2308 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira,

- sterlin, en düşük 7.1169 lirayı, en yüksek 7.1585 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Negatif ayrışma…” başlıklı günlük pitayasa bülteninde FOMC açıklaması sonrasında risk iştahının zayıflamaya başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Piyasayı rahatsız eden FOMC açıklamasında söylenen değil, söylenmeyenler. Ekonomi bozulduğunda Fed desteği ile fiyatlama yapmaya çalışmış piyasalar yeni dönemde “Powell put” işareti verilmemesinden rahatsızlar.

“Türkiye piyasaları uzun bir aradan sonra ilk kez dünyadan negatif ayrıştı. Döviz piyasasından, devlet iç borçlanma senetlerine, hisse senedinden, eurotahvile tüm Türkiye varlıklarında sert satışlar görüldü.

“Önceki satış dönemlerinin tersine borsadaki satış bankalardan ziyade sanayi hisselerinin önderliğinde oldu. ABD ve Asya hisselerindeki satışa paralel Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz.”