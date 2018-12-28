PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.28 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.22 artışla 91 bin 174 puandan başladı. Endeksi Perşembe gününü 90 bin 975 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.31 artışla 117 bin 984 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.61 ve yüzde 19.97 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2796 lirayı ve en yüksek 5.3015 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.0377 lirayı ve en yüksek 6.0816 lirayı görükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6885 lirayı ve en yüksek 6.7207 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Hediyesiz yılbaşı” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çarşamba günkü rallinin ardından dün global hisse senedi piyasaları yönünü güneye çevirmişti ama Amerika hisse senetlerinin seansın sonuna doğru kayıplarını silip günü yukarıda kapatması boğaların umutlarını arttırmış oldu. Yine de Dünyada finansal piyasalar için ana ve kuvvetli değişken global çapta büyümenin yavaşlaması. Bu durum da özellikle hisse senedi piyasalarında ayı piyasasına girme veya orada kalma ihtimalini güçlendiriyor.

“Geçtiğimiz yılın kaybedeni gelişmekte olan piyasalar ise Fed\'in görece daha az agresif olduğu bir ortamda ve riskleri görece daha önce fiyatladığı için avantajlı bir konumda olmaya devam ediyor. Amerikan uzun vadeli tahvil faizlerindeki gerileme ve VIX\'teki yükseliş ise riskten kaçışın devam ettiğini göstermekte. Bu ortamda özellikle düşük petrol fiyatlarından faydalanacak Türkiye görece bir avantaj yakalayabilir fakat ülkemize özgü yüksek borçluluk düşük büyüme gibi problemlerin bu sene daha da ön plana çıkacak olması işimizin çok da kolay olmadığını ortaya koyuyor.

“BDDK tarafından açıklanan bankaların stres test sonuçlarının bankalarda yeni bir sermaye ihtiyacı gerektirmemesi olumlu karşılanması gereken bir haber fakat uygulanan test sonuçlarının daha da stresli ortamlarda ne olabileceği sorusu akıllarda kalmaya devam edebilir.

“Dün, Çarşamba rallisinden sonra yükselişle açılması beklenen hisse senedi piyasamız, gelişmiş ülke futures ve Avrupa hisse senedi piyasalarının gün içinde yönünü aşağıya çevirmesiyle gücünü kaybederek günü yatay seviyede kapattı. Bugün ise Amerikan futuresların ve Çin’in yeşil bölgede olması güne hafif pozitif başlama ihtimalimizi arttırıyor. Önemli bir gündem maddesinin olmadığı günde kur yatay seyrediyor.”

