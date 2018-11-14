PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.19 düşüşle başladı, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.19 düşüşle 92 bin 530 puandan başladı.

Bist bankacılık endeksi bir değişim göstermeyerek 117 bin 449 puanda

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 19.98 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4688 lirayı ve en yüksek 5.4881 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira aralağında,

- euro en düşük 6.1768 lirayı ve en yüksek 6.2080 lirayı gördükten sonra 6.19 – 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0969 lirayı ve en yüksek 7.1503 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar Euro Bölgesi Büyüme ve ABD TÜFE Rakamına Odaklandı…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında piyasa beklentilerine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.5 oranında artış gösterdi.

\"ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet yaptığı değerlendirmede, para politikasında ciddi teşviklere ihtiyaç olduğunu dile getirirken son gelişmeler ekonomik büyümenin hızında bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini değindi.

\"Birleşik Krallık\'ta açıklanan Temmuz-Eylül arası üç aylık dönemi kapsayan İşsizlik Oranı verisi yüzde 4.1’e yükseldi.

\"Birleşik Krallık\'ta açıklanan Temmuz-Eylül dönemini kapsayan İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi yüzde 3.2’ye yükselirken ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi beklentilere paralel yüzde 3.0 artış gösterdi.

\"Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre hafif iyileşme gösterdi ve -24,1 düzeyinde gerçekleşti.

\"Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında -22,0 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü NASDAQ hariç düşüş ile tamamladı.

\"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarında 5.5293 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5.4745 seviyeleri civarında günü tamamladığını gördük.

\"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.38 değer kazanımı ile 92,708 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

\"MB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 5.26 düşüş ile yüzde 19.98’e gerilerken on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.53 yükseliş ile yüzde 17.00 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 370.68 düzeyinde olduğu görülüyor.\"