PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.11 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.11 düşüşle 98 bin 427 633 puandan başladı. BİST100 Pazartesi günü yüzde 1.42 düşüşle 89 bin 537 puandan tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.32 düşüşle 112 bin 202 puana indi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.28 düşüşle yüzde 17.69 düzeyine geriledi.

gün sonu işlemlerinde;

- en yüksek 5.9974 lira ve en düşük 5.9334 lirayı gören dolar, 5.98 - 5.99 lira aralığına,

- en yüksek 6.9236 lira ve en düşük 6.8689 lirayı gören euro, 6.91 - 6.92 lira aralığına,

- en yüksek 7.8048 lira ve en düşük 7.7350 lirayı gören sterlin, 7.79 - 7.80 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.18 artışla 95.48 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.33 düşüşle 1.1540 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Fitch’in not indirimi öncesi borsada sert düzeltme…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Borsa İstanbul Ekim ayına banka hisselerinin önderliğinde sert değer kaybı ile başladı. Fitch’in bankaların kredi notunu indirdiği haberinin sızmasıyla gelen satış dalgasında banka hisseleri yüzde 3.5 gerileyerek, BIST 100 endeksini yüzde 1.4 aşağı çekti. Ekonomide sert inişi teyit eden Eylül PMI rakamları da borsadaki satışın hızlanmasında neden oldu.

“Fitch not indirimine gerekçe olarak Türk lirasının değer kaybı, faizlerdeki yükseliş ve büyümedeki sert inişin bankaların aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likiditesi ve fonlamasında yaratacağı tahribatı gösteriyor. Buna karşın, Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrasında güçlenen Türk lirasının bankalar üzerindeki baskıyı azalttığını kabul ediyor. Biz not indiriminin piyasaların çok gerisinden geldiğini ve haber değeri olmadığını düşünüyoruz.

“Doların güçlenmesi ve gelişmekte olan piyasalarda devam eden satışlara paralel bugün Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Fitch’in not indirimi nedeniyle bankalarda ilave satış olmasını beklemiyoruz.”