PİYASALAR – BİST100 güne artışla başladı, dolar 5.38 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi, Perşembe gününe yüzde 0.03 artışla 95 bin 521 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.36 artışla 121 bin 83 puana yükseldi.

Tahvil ve bono piyasasında, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi düne göre bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.10 ve yüzde 21.48 oldu.

ABD\'de, Demokratlar\'ın Temsilciler Meclisi\'nin kontrolünü Başkan Donald Trump\'ın Cumhuriyetçileri\'nden geri almasının, ABD\'de ekonomiyi destekleyecek maliye politikasını yapmanan zorlaşacağı beklentilerine bağlı olarak euro ve sterlin başta olmak üzere birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz kararına doğru kayıpların çoğunu geri aldı. Fed\'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bugün akşam politika kararını açıklayacak. ABD Bu yıl üç kez faiz artıran Fed, Aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.3551 lirayı, en yüksek 5.3931 lirayı gördükten sonra 5.38 - 5.39 lira,

- euro, en düşük 6.1196 lirayı, en yüksek 6.1812 lirayı gördükten sonra 6.17 - 6.8 lira,

- sterlin, en düşük 7.0352 lirayı, en yüksek 7.0958 lirayı gördükten sonra 7.08 - 7.09 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Demokratların Zaferi Kutlanıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD’de ara seçimlerden Trump sandalyenin bir bacağını kaybederek çıktı denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Cumhuriyetçiler Senato ve Temsilciler meclisinde bugüne kadar çoğunlukken şimdi Temsilciler Meclisinde azınlığa düştü. Piyasalar bu duruma çok sevindi. Çünkü artık Trump gemi azıya alıp dünyaya ve ABD’ye zarar verecek hamleler yapamayacak.

“İki yıldır göç karşıtı sert düzenlemeler, Obamacare\'in kaldırılması ve sosyal programlara kesintiler gibi yasalar çıkaran Temsilciler Meclisi artık ilerici politikalar üretecek.

“Trump’ın gerginliği daha ilk günden ortaya çıktı: Adalet Bakanını istifa ettirdi, CNN muhabirini fırçaladı ve basın kartını askıya aldırdı.

“Trump, mağlubiyeti hazmederken ABD’de borsalar dün coştu ve Nasdaq yüzde 2.64, Dow Jones yüzde 2.13, S&P 500 yüzde 2.12 artarak kapandı. Öyle ki ABD Endeksleri, dünkü BIST kapanışından beri yüzde 1.3 daha yukarı çıkmış durumda. Asya da bugün yükselişe katıldı. Görünen o ki bu gaz ile borsalar biraz daha yükselecek.

“Lira son bir aydır dünyanın en iyi parası konumuna gelmişken Borsa İstanbul Ekim ayını kayıpla kapatmıştı. Nihayetinde bunun telafisini Kasımın ilk yedi gününde çıkardı. BIST 100 Endeksi dünü yüzde 0.81 yükselişle 95 bin 493 düzeyinde sonlandırdı.

“Moodys, \"Küresel Makro Görünüm: 2019-2020 raporunda\" Türkiye\'nin önümüzdeki bir kaç çeyrek küçülme yaşayacağından resesyona gireceğini, 2019 yılında yüzde 2 küçüleceğini açıkladı. Ticaret savaşlarının etkisiyle dünya ekonomisindeki büyümenin ise yavaşlayacağını öngörerek Dünya büyüme tahminini yüzde 3.3\'ten yüzde 2.9’a indirdi.

“Bu akşam FED faiz kararı açıklanacak. Aralık’taki toplantısında faiz artırması beklenen FED’in pas geçeceği son faiz kararı olması tahmin ediliyor.”

