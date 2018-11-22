PİYASALAR – BİST100 güne artışla başladı, dolar 5.31 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.04 artışla 92 bin 743 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 92 bin 708 puandan kapamıştı.

BİST Bankancılık Endeksi yüzde 0.13 artışla 119 bin 206 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.26 ve yüzde 20.95 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3051 lirayı ve en yüksek 5.3251 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0389 lirayı ve en yüksek 6.0797 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7777 lirayı ve en yüksek 6.8176 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Şükran günü öncesi tepki alışları…” başlıklı günlük piyasa bülteninde güne “iyi haberlerle” başlandığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“İtalya’nın bütçe konusunda geri adım atacağı beklentisi ile Avrupa borsalarında güçlü bir toparlanma görülüyor.

“ABD piyasaları Şükran günü öncesi hafif yükselişle Ekim ayında gördüğü dip seviyelerin üstünde tutunmaya devam ediyor.

“Türkiye varlıkları dünyaya göre pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Güçlü lirayı arkasına alan MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 2.7 artışla en çok kazandıran gelişmekte olan borsa endeksleri arasında yer aldı. 10 yıllık tahvillerde de en iyi kazandıran sabit getirili yatırım araçları arasında yer alıyoruz.

“ABD ve Asya borsalarındaki güçlü seyre paralel Borsa İstanbul’un hafif yükseliş ile açılmasını bekliyoruz. Vakıfbank’ın kur şoku sonrası ilk iki yıl vadeli borçlanmayı gerçekleştirerek yüzde 111’lik borç çevirme oranı yakalamasını banka hisselerini genelde destekleyen bir gelişme olarak görüyoruz.”