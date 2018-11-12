PİYASALAR – BİST100 güne 93 bin puanın üzerinde başladı, dolar 5.50 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.18 artışla artışla 93 bin 005 puandan başladı, dolar 5.50 liradan işlem görüyor.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 düşüşle 117 bin 348 puandan başladı

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi değüişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.12 ve yüzde 21.71’de tutundu

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira -aralığında,

- euro en düşük 6.1759 lira ve en yüksek 6.2274 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.1 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0513 lira ve en yüksek 7.1107 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde Cari Denge Rakamı Açıklanması Bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 2.5 arttı. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 3.3 yükseldi.

“İngiltere’de açıklanan öncü GSYİH verilerine göre, ada ekonomisi yılın 3.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 büyüdü. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık bazda yüzde 0.5 arttı.

“ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.6 ve yıllık bazda yüzde 2.9 arttı. ABD’de açıklanan öncü Michigan tüketici güveni verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 düşerek ile 98.3 seviyesine geriledi. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.5412 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde, lirada yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kurun günü 5.4546 düzeyinde tamamladığını ve gün içi kazançlarını koruyamadığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.71 değer kaybıyla 92 bin 839.21 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.70 yükseliş ile yüzde 21.71 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.89 düşüş ile yüzde 17.12 seviyesinden Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 367,80 seviyeleri civarında olduğu görülüyor. “