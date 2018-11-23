PİYASALAR – BİST100 güne 92 bin 582 puandan başladı, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.05 düşüşle 92 bin 582 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 92 bin 629 puandan kapamıştı.

BİST Bankancılık Endeksi yüzde 0.13 düşüşle 118 bin 335 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.81 düşüşle yüzde 17.12’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.38 düşüşle yüzde 17.12’ye geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2865 lirayı ve en yüksek 5.3138 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0292 lirayı ve en yüksek 6.0705 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8083 lirayı ve en yüksek 6.8482 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Black Friday + Cyber Monday” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Kara Cuma (Black Friday), Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahında gerçekleşen bir alışveriş çılgınlığıdır. Black Friday ifadesi ilk olarak 1961 yılında yerel bir gazetede kullanıldı. Mağazalardaki indirim sayesinde günlük ticaret hacmi, bazı aylarla yarışır hale geldi. Üstelik hemen ertesi Pazartesi gününü de “Siber Pazartesi (Cyber Monday)” olarak ilan edip e-ticaret sitelerinde indirimler yapılarak ticareti artıyorlar.

“Yani birkaç gün cüzdanları boşaltma günü! 2017 yılında Cuma+Pazartesi günü hacmi ABD’de 10.6 milyar dolar olmuştu. Not olarak belirtelim; geçen yılki Black Friday’de Türkiye’de 2.5 milyar lira harcama yapıldı.

“Uluslararası tarafta ise buna benzer gün, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen (11.11) \'\'Single\'s Day\'\' yani \'\'Yalnızlar Günü\'\' adı altında Çinli firma Alibaba tarafından geliştirilmiştir. Kara Cuma ile aynı mantıkta olan bu alışveriş çılgınlığının ciroları dudak uçuklatıyor. Örnek olarak verelim: 2018 11.11’inde sadece Alibaba 31 milyar dolar ciro yaptı. ABD’deki Siber Pazartesi bugüne kadar genelde Alibaba’nın yüzde 20’si seviyesinde kaldı. E tabi Çin daha ucuz ve kargo işini nefis halletmişler. Bakalım bu kez ne olacak?

“Türkiye piyasalarında dün sakin bir seyir izlendi. “Şükran Günü” dolayısıyla kapalı olan ABD piyasalarından ötürü hacim biraz düştü. Ancak global piyasalarda doların değer kaybı sayesinde lira 5.30’un altına indi. Borsa ise “V” hareketi yaparak günü hafif eksi kapattı.

“Avrupa’da ise Brexit olayı gündemde öne çıkıyor. AB-İngiltere hükümeti anlaşma taslağı medyaya yansıdı. Gördüğümüz kadarıyla bir anlaşma olacak. Ancak Başbakan May’in bunu Meclisten geçirmesi imkansıza yakın. Dolayısıyla İngiltere karışmaya devam edecek.

“Yeni güne başlarken, ABD piyasalarında yarım işlem günü gerçekleşecek olup yurtiçinde hacimlerin zayıf seyirle bugün de devam etmesi beklenmektedir. Hafta biterken dünya\'nın gözü hafta sonu gerçekleşecek olan G20 zirvesinden gelecek haberlerde olacak. Ticaret savaşları ve amborgolara dair olası haberlerin önümüzdeki günler için piyasaya yön vermesi bekleniyor.

