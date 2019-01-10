PİYASALAR – BİST100 güne 0.08 artışla başladı, dolar 5.48 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne 91 bin 226 puan ile yatay başladı. Endeks Çarşamba gününü 91 bin 157 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 114 bin 514 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değşim göstermeyerek sıorasıyla yüzde 16.75 ve yüzde 19.55 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.46581 lirayı ve en yüksek 5.4965 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3171 lirayı ve en yüksek 6.3647 lirayı gördükten sonra 6.35 – 6.36 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 7.0012 lirayı ve en yüksek 7.0424 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Bankaların Şovunda Kritik Günler” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün, MÜSİAD\'da konuşan Maliye Bakanı Albayrak, \"Sıkı maliye politikası sürdürmekte kararlıyız. YEP\'te ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok\" dedi. KOBİ\'lere yönelik iyileştirmelerden bahseden Albayrak \"KOBİler için Halk Bankası vasıtasıyla 22 milyar lira gelecek ki faizi yüzde 5.0ler seviyesinde olacak. KOBİlerin alacaklarıyla ilgili Devlet destekli Ticari alacak sigortasını devreye aldık. Yarın da (Bugün) Bankalar Birliği\'nin katılımıyla KOBİ\'ler için kredi paketi açıklayacağız\" dedi. Bakan Albayrak ayrıca 18 Ocak\'taki Genel Kurul sonrası Merkez Bankasından Hazine\'ye 37 milyar lira geleceğini ve bunun piyasaya likidite vermek için kullanılacağını söyledi.

“2013 yılından beri borsayı Sanayi Endeksi taşırken Bankacılık Endeksi gerisinde kalmış, Eylül 2018\'de BIST 100 dibi gördükten sonra banka hisselerine alımların gelmesiyle Banka/Sanayi paritesi yükselmişti. Öyle ki bu oran sadece son altı ayda 0.75 den 1.15’e yani yüzde 53 yükseldi.

“2019\'da beklenen TÜFE yüzde 16 civarında iken özkaynak kârlılıklarının bunun altında kalması bankaların reel olarak büyüyemeyeceğini gösteriyor. Beklentiler 2020\'ye ertelenmiş gibi.

“Ancak bugün Bankalar Birliği KOBİlerle ilgili bir açıklama yapacak. 19 Eylül\'de Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması imzalanması, 8 Ekim\'de 15 milyon lira altında kredi borcu olanlara iki yıl vadelendirme imkanı tanındığını açıklaması, 4-7 Ocak\'ta kulüplere yapılandırma kararının açıklanması Bankacılık endeksini ileri götürmüştü. Bakalım bugün KOBİ açıklamasının etkisi nasıl olacak?”