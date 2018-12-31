PİYASALAR – BİST100 gün ortasında yüzde 0.10 yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Yılın son gününe yüzde 0.27 artışla 90 bin 675 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 90 bin 733 puana kadar yükseldikten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.10 artışla 90 bin 525 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.19 artışla 117 bin 324 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.49 düşüşle yüzde 16.41 düzeyine gerilerken, yüzde 19.73 düzeyindeki iki yıllık gösterge tahvilin faizi değişmedi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2615 lirayı ve en yüksek 5.3109 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.0161 lirayı ve en yüksek 6.1041 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.69 lirayı ve en yüksek 6.7813 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Trump - Xi Jin Ping görüşmesi ve Bakan Albayrak\'ın toplantısı “ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın Çin lideri ile yaptığı konuşma ardından görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönünde açıklamaları birçok piyasanın kapalı olduğu ve veya kısa süreli işlem gördüğü yılın son gününde bu konu ile ilgili 2019’a dair bir miktar umut vermiş gözüküyor.

\"Asya’da açık olan piyasalar yukarıda işlem görürken S&P vadelileri yüzde 0.7’ye yakın primli işlem görüyor. Öte yandan, Çin’de Aralık ayında 50’nin altında (49.4) açıklanan imalat sanayi PMI verileri büyüme endişelerini arttırıyor.

\"Yurtiçinde ise Ekonomi Bakanı Albayrak’ın ekonomistler ile gerçekleştirdiği toplantıya dair notlar gündemin üst sırasında. Bakan’ın açıklamaları arasında 2018 yılının son çeyreğinde büyümenin hafif eksi olabileceği (hatta teşviklerin etkisi ile pozitif olabileceği) , 2019 yılında bütçe disiplininden vazgeçilmeden reel sektöre sürpriz desteklerin devam edeceği, Hazine’nin faiz yükünün azalacağı, 4-4.5 sene süreyle seçim olmayacağı, bankaların toplam 20 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırdığı, ve 2019 yılında küresel iklimin zor geçeceği var.\"