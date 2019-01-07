PİYASALAR – BİST100 gün ortasında hız kesti, dolar 5.38 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Haftaya yüzde 0.69 artışla 89 bin 444 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde yavaşlarak yüzde 0.67 artışla 89 bin 424 puanda işlem görüyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.69 artışla 117 bin 791 puana yükseldi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık ayında yabancı yatırımcılar 57 milyon 344 bin 982 dolarlık net satış gerçekleştirdi. 2018 yılının tamamında yabancı net satışları 2.01 milyar dolara ulaştı.

Borsa İstanbul, Kasım ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, Aralık\'ta yabancıların alım işlemleri 5 milyar 934 milyon dolar ve yabancıların satım işlemleri 5 milyar 991 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, yabancıların toplam işlem hacmi 11 milyar 985 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımlar 2018 yılının tamamında 122.1 milyar dolar alım işlemi, 124.1 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirdi ve yabancıların net satım işlemi yılın tamamında 2 milyar 11.7 milyon dolara ulaştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.69 ve yüzde 19.71 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3190 lirayı ve en yüksek 5.3839 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0672 lirayı ve en yüksek 6.1606 lirayı gördükten sonra 6.16 – 6.17 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7759 lirayı ve en yüksek 6.8617 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “ABD ekonomisi halen sıcak” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“330 milyon nüfusa sahip ABD, iş üretme konusunda oldukça iyi gidiyor. 2017\'de 2.1 milyon kişi tarım dışında istihdam edilirken 2018\'de 2.6 milyon kişi istihdam edilmiş! Cuma günü açıklanan Aralık ayına ait tarım dışı istihdam verisi, son ayların en yükseğine çıkıp piyasa beklentilerini de aşarak 312 bin kişi artmış. (Ekim ve Kasım\'da toplam 58 bin artış yönünde revize edildi)

“Bu kadar istihdamın artması kenarda bekleyenleri de işgücüne katılmaya teşvik ettiğinden işgücüne katılım oranı yüzde 62.9’dan yüzde 63.1’e yükseldi. (Türkiye\'de bu oran yüzde 54) Bu yüzden de işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesinden yüzde 3.9\'a çıkmış gözüküyor.

“Peki, çalışanlar iyi kazanıyor mu? Valla kazanıyor: Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 3 artış beklenirken yüzde 3.2 arttığı açıklandı. Bu, 2009\'dan beri en hızlı artış oldu. Aynı ay itibariyle enflasyonun yüzde 1.9 olduğunu (bu Cuma açıklanacak) belirtelim. Yani halk; hem iş sahibi, hem de enflasyonun üzerinde kazanıyor. Dolayısıyla bu veriler “ABD\'de bir yavaşlama var” korkusunun erken olduğunu gösteriyor.

“FED Başkanı Powel ise “ABD verileri yeni yılda iyi bir momentum yakalanacağını gösteriyor. Ücret verisi olumlu fakat enflasyon endişesi yaratmıyor. Yine de FED, piyasaları dikkatli şekilde dinleyecek, sabırlı olacak ve esnek politikalar için hazırlıklı olacak ” dedi. ABD’den gelen açıklamalar sonrasında TL ve G.Afrika Randı dolara karşı yüzde 2 değer kazanırken global borsalarda son zamanlardaki düşüşe şiddetli bir tepki geldi. Almanya yüzde 3.5, Fransa yüzde 3.0, ABD Endeksleri yüzde 3.0 civarında yükseldi. “