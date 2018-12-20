PiYASALAR – BİST100, Fed sonrası güne yüzde 0.74 düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 0.25 baz puan yükseltmesi sonrasında güne 0.74 düşüşle 91 bin 864 puandan başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 1.62 artışla 92 bin 553 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.29 düşüşle 116 bin 882 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değşim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.87 ve yüzde 20.71 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2823 lirayı ve en yüksek 5.3222 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0096 lirayı ve en yüksek 6.0712 lirayı görükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6601 lirayı ve en yüksek 6.7347 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Wall Street’teki satış dalgası Türkiye varlıklarında alış fırsatı yaratabilir… “ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye piyasaları güne bir iyi, bir de kötü haberle başlıyor. İyi haber (dün kısmen satın alındı) ABD’nin Suriye’den çekilmesi ile jeopolitik riskler azalıyor. Kötü haber, beklentilerden daha az güvercin Fed açıklaması sonrası ABD, Asya ve Avrupa borsalarında çok sert bir satış dalgası (yüzde - 2.0 – yüzde 3.0) başladı.

“ABD hisseleri tepe noktasına göre yüzde 15 düşüş ile son yedi yılın en sert satış dalgası ile karşı karşıya. S&P 500’ün 150 puan daha gerilemesi durumunda yüzde 20 düşüş ile teknik olarak ayı piyasasına girilecek. Geçmiş verinin incelenmesi, ABD hisselerinin ayı piyassına girdiği dönemlerde risk iştahının bozulduğunu ve gelişmekte olan borsalarda sert satışlar olduğunu gösteriyor.

“Ekonomideki sert inişe rağmen finansal istikrarı korunması sayesinde Türkiye varlıkları son üç ayda dünya piyasalarından pozitif ayrıştı.

“Suriye’de istikrarın sağlanması jeopolitik riskleri azaltarak ve göç dalgasını tersine çevirerek pozitif ayrışmanın devam etmesini sağlayabilir.”