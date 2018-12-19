PİYASALAR – BİST100 Fed faiz kararı gününe artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı beklenirken, güne yüzde 0.27 artışla 91 bin 316 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.20 artışla 115 bin 232 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.58 ve yüzde 21.23 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3240 lirayı ve en yüksek 5.3461 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0668 lirayı ve en yüksek 6.0856 lirayı görükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7431 lirayı ve en yüksek 6.7711 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Süvariler yardıma gelecek mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında geri dönme çabaları olduğuna işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsalarında geri dönme çabaları görülüyor. ABD – Çin’in Ocak ayında ikili görüşmelere yeniden başlayacağı açıklamasının ardından Asya borsaları ve ABD vadelilerinde sınırlı bir yükseliş yaşanıyor.

“Türkiye varlıkları son satış dalgasında dünyadan pozitif ayrıştı. Hisse senedinden, dövize, tahvilden, CDS’e tüm piyasalarda gelişmekte olan piyasalara göre daha iyi tutunduk. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Fed’in faiz artışına ara vereceği beklentisi Türkiye varlıklarını destekledi.

“Tepki alımlarının devam edip etmeyeceği bu akşam yapılacak FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı sonrasında Başkan Powell’in vereceği mesajlara bağlı olarak belirlenecek. Fed vadeli ve döviz piyasalarındaki fiyatlama Fed’in bugün politika faizini 25 baz puan artırıp, 2019 yılında başka faiz artışı yapmayacağına işaret ediyor.”