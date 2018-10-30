PİYASALAR – BİST100 endeksi 90 bin puanın altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Haftanın ilk işlme gününe yüzde 0.38 artışla 90 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.73 düşüşle 89 bin 883 puana düştü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.81 artışla 106 bin 653 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.47 düşüşle yüzde 18’e, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 1.47 düşüşle yüzde 24.80 düzeyine çekildi.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.49 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4979 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.50 - 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2555 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.27 - 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0291 lira ve en yüksek 7.1269 lirayı gördükten sonra 7.04 - 7.05 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım “Tepki alışı bekleniyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasaların 2008 finansal krizinden bugüne görülen en sert satış dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Doların güçlenmesi ve faiz oranlarındaki artış ile başlayan satış dalgası ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının sertleşeceği korkusuyla güçlendi ve genele yayıldı.

“Türkiye piyasaları küresel dalgayı asgari hasarla atlatıyor. Doların küresel olarak güçlenmesine ve Merkez Bankası’nın faiz artırmamasına rağmen Türk lirası ve 10 yıllık tahviller dünyadan pozitif ayrışıyor. Hisse senedinde ise dünyaya göre daha zayıf seyrediyoruz.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’un hafif tepki alışlarıyla açılacağına işaret ediyor. Yükselişin ne kadar kalıcı olacağı ABD vadelilerinin seyrine bağlı olarak belirlenecek.”