PİYASALAR – BİST100 98 bin puana döndü, dolar 6.02 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), enflasyon verisi sonrasında yüzde 0.56 düşüşle 97 bin 611 puana çekildikten sonra hafif toparlanarak 98 bin 76 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.23 artışla 110 bin 916 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.88 artışla yüzde 19.01 düzeyinde.

TÜİK’in enflasyon verisi sonrasında;

- dolar, 6.0918 liraya kadar yükseldikten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

- euro, 7.0597 liraya kadar yükseldikten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- sterlin de 7.9392 liraya kadar yükseldikten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında işlem görüyor.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.1 artışla 1.1571 düzeyine yükseldi, dolar endeksi de yüzde 0.14 düşüşle 95.35 düzeyine çekildi.

Alnus Yatırım’ın “Trump\'ın Borsaları Rekorlara Devam Ediyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylül ayında fırtına gibi esen Banka Endeksi yüzde 19.2 yükselmişken BIST 100 yüzde 7.8 yükselmişti. Ekim ayı başladı ve iki gün geride kaldı.

“Banka Endeksi yüzde 5.2 düşerken BIST 100 yüzde 1.8 düştü. Şimdilik kâr realizasyonu olarak görülüyor. Zira lira dolara karşı iki günde değer kaybetmedi. Dün 97 bin 373\'e kadar gevşeyen BIST 100 Endeksi, 98,160\'a kadar yükselip kapandı.

“Yani realizasyon bitti ve yeniden alımlar geldi. Bugün de alımların devamının gelmesi beklenebilir. Ancak 99 bin seviyesi önemli direnç olmaya devam edecek.

“Türkiye sadece kur artışının enflasyona etkisiyle uğraşmıyor. İthalata bağımlı olduğumuz petrolde varil fiyatı dört yıl aradan sonra geçen hafta 82 doları geçmişken artık 85 dolara yükselmiş durumda.

“Bunu şöyle ifade edersek daha net anlaşılacak: Yılbaşında petrolün 1 varili için 250 lira ödememiz gerekirken bugün itibariyle bu rakam 510 liradır. 5 Kasım\'da İran\'a yaptırımların başlayacak olması ile beklentiler 100 dolarlara yükselmiş durumda.

“Bugün için global piyasalara baktığımızda; Trump\'ın başarılı manevraları ile ABD borsalarının rekorlarını sürdürdüğü ve dünyanın geri kalanın bunu izlediğini görüyoruz. Dow Jones Endeksi dün 26,773 ile 2018 yılı içerisinde 14. kez rekor tazeledi. (S&P500 ise 21 Eylülde son rekoru gördü)

