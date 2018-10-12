PİYASALAR – BİST100 95 bin puan düzeyine döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Amerikalı rahip Andrew Brunson\'ın bugün yapılan duruşma sonucunda serbest bırakılmasıyla; Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 97 bin 169 puana kadar yükseldikten sonra hızını düşürerek 95 bin 788 puana kadar çekildi. Gün içinde 93 bin 398 puana kadar gerileyen BİST100\'de dalgalanma marjı yaklaşık 4 bin puana kadar genişledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.07 artışla 111 bin 447 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.18 düşüşle yüzde 19.03 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.74 düşüşle yüzde 26.80 düzeyine geriledi.

Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla;

- dolar en düşük 5.8311 lira ve en yüksek 5.9867 lirayı gördükten sonra 5.96- 5.97 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7527 lira ve en yüksek 6.9489 lirayı gördükten sonra 6.89 - 6.90 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.9359 lirayı gördükten sonra 7.86 - 7.87 lira aralığında hareket ediyor.