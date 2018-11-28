PİYASALAR – BIST100 94 bin puanı aştı, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.26 artışla 93 bin 756 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 0.62 artışla 94 bin 98 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.90 artışla 120 bin 625 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.68 ve yüzde 20.26 düzeylerinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2395 lirayı ve en yüksek 5.2799 lirayı gördükten sonra 5.25 – 5.26 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9189 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 5.93– 5.94lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6893 lirayı ve en yüksek 6.7296 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında

lem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gözler ABD Büyüme Rakamı ve Fed Başkanı Powell’ın Açıklamalarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Fed Başkan Yardımcısı Clarida yaptığı değerlendirmelerde, ABD ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, ekonomik aktivitelerde büyüme ve istihdam piyasasında güçlenmenin devam ettiğini belirtirken ücretlerde ivmelenmenin devam ettiğini ifade etti.Faiz artırımı için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtirken politika faizi hali hazırda Fed’in uzun vadeli nötr faiz oranı beklentilerinin hemen altında olduğunu ifade etti.

“ABD’de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Kasım ayında bir önceki aya göre 2.2 puan azalış ile 135.7 düzeyine geriledi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2237 – 5.2950 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2581 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü, yüzde 0,47 değer kaybıyla 93 bin 516 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.10 düşüş ile yüzde 20.26 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.54 yükseliş ile yüzde 16.68 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. 5 yıllık CDS risk primi 410,29 seviyeleri civarında olduğu izleniyor. “