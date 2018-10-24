PİYASALAR – BİST100 93 bin puanda, dolar 5.70 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Güne yüzde 0.45 artışla 93 bin 887 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 92 bin 773 puana kadar geriledikten sonra, gün ortasında 93 bin 407 puana döndü..

Erken işlemlerde yüzde 0.47 düşüşle 110 bin 934 puana kadar gerileyen BIST Bankacılık Endeksi de, 112 bin puanın üzerine döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.78 düşüşle yüzde 19.30 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.19 düşüşle yüzde 26 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6976 lira ve en yüksek 5.7760 lirayı gördükten sonra 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5032 lira ve en yüksek 6.6279 lirayı gördükten sonra 6.51 - 6.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3565 lira ve en yüksek 7.5019 lirayı gördükten sonra 7.37 - 7.38 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Panik Yok!” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasaların yüzde 7.0’dan fazla gerçekleşen satış dalgası sonrasında yaralarını sarmaya çalıştığı ifade edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün yurtdışı piyasaların negatif etkisiyle güne hafif satıcılı başlayan borsa saat 11\'de gelen bir haberle sarsıldı. MHP lideri Bahçeli, parti grup toplantısında \"Parti olarak 31 Mart\'taki yerel seçimlerimize yönelik herhangi bir ittifak arayışımız artık kalmamıştır ve yoktur\" dedi.

“Açıklama sonrasındaki bir saat tufan oldu: 12:10\'da Dolar/TL 5.87 liraya kadar çıkmışken BIST 100 92 bin 345e kadar inmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada \'Herkes kendi yoluna\' diyerek MHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıkladı. Erdoğan\'ın kaos bekleyenlerin aksine sakinleştirici etkisi piyasaca beğeni aldı. İlk etapta dolar 12 kuruş düşerek 5.75\'e geriledi.

“Enflasyonla mücadelede Türkiye\'ye büyük katkı sağlayacak bir güzel haber de petrol fiyatlarındaki düşüşten geldi. Daha 20 gün önce 86 doları gören ve 100 dolarları görmesi beklenen petrol dün nakavt oldu ve 76 dolara düştü. Teknik olarak 74 dolar seviyeleri destek olabilir. Kasım’ın ilk günlerinde ABD’den Türkiye’ye İran’dan ucuz enerji ithalatı için muafiyet de gelirse daha da güzel olabilir.

“Dün AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İtalya\'nın 2019 yılı bütçe taslak planının reddedildiği belirtildi. O İtalya ki, Avrupa Birliğinin kurucu 6 ülkesinden biridir. O İtalya ki bölgenin en büyük ekonomilerinden biridir. Borç krizinin sorumlusu görülen sol ittifakı iktidardan indiren İtalya halkının yeni lider partileri Lig ve 5Yıldız ittifakı; emeklilik reformu, işsizlik ödeneği, vergi indirimleri vaatlerini 2019 bütçesine dahil edince bütçe açığı/GSYH oranı 2019 için yüzde 2.4 olarak belirlendi.

“Üstelik yüzde 2.4 bütçe açığı hedefini 2021’e kadar sürdürmek istiyorlardı da AB itiraz edince 2020’de yüzde 2.1’e, 2021’de yüzde 1.8’e düşürecek şekilde değiştirdiler.

“Oysa iktidar öncesinde nisan ayında açıklanan istikrar programında 2019 yılı bütçe açığı hedefi yüzde 0.8 olarak belirlemişti.

“Bütçesi red yiyen İtalya, gerekli düzeltmeleri yapıp 13 Kasım’a kadar AB komisyonuna yeniden sunmak zorunda. Bakalım ne kadar harcamadan vazgeçecekler? Son bir ayda bu gelişmeler yüzünden yüzde 13 düşen İtalya borsası da gelişmelerle toparlayabilir.

“Birkaç gündür ABD’de yaşanan ve tam açıklanamayan satışlarda Dow Jones özelinde iki önemli destek olduğunu söylüyorduk. İlki dün görüldü ve 25 bin altına sarkan borsaya alım geldi. Bugün ve yarın tepki hareketleri ile 25 bin üzerinde yükselmeye çalışacaktır.“