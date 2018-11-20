PİYASALAR – BİST100 93 bin puan düzeyine çekildi, dolar 5.32 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.31 düşüşle 94 bin 279 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi gün ortasında yüzde 1.04 düşüşle 93 bin 589 puana döndü.

BİST Bankacılık endeksi yüzde 0.16 düşüşle 120 bin 171 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.64’da kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.95 artışla 20.91 düzeylerinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3047 lirayı ve en yüksek 5.3310 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0814 lirayı ve en yüksek 6.1161 lirayı gördükten sonra 6.09 – 6.10 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.8242 lirayı ve en yüksek 6.8634 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.