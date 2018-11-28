PİYASALAR – BIST100 93 bin 517 puanda, dolar 5.25 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.26 artışla 93 bin 756 puandan başladıktan sonra, yüzde 0.47 düşerek 93 bin 517 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.68 düşüşle 119bin 554 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.54 artışla yüzde 16.68 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.10 düşüşle yüzde 20.26 düzeyine çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2395 lirayı ve en yüksek 5.2799 lirayı gördükten sonra 5.25 – 5.26 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9194 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 5.93– 5.94lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6929 lirayı ve en yüksek 6.7296 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Kurtarma Operasyonlarında Son Durum” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bankaların kullandırdığı 2.5 trilyon lira tutarındaki kredilerin; 218 milyar lirası inşaat sektörüne (takipteki kredi oranı yüzde 3.0) aitken 197 milyar lirası ferdi konut sektörüne (takipteki kredi oranı yüzde 0.5) aittir. Buna otellere ait 65 milyar lira krediyi de (takipteki kredi oranı yüzde 4.1) eklersek 480 milyar lira nakdi kredi toplamı yapıyor. Bu rakam toplam kredilerin yüzde 18’ine denk geliyor.

“6 Kasım 2018: EKGYO “Ülkemizde ki tamamlanmış bağımsız bölümlerin tesbitine ilişkin sektör temsilcileri Konutder, Gyoder, İnder ve Emlak Konut tarafından bir envanter çalışması yapılmaktadır.” açıklamasını yaptı.

“15 Kasım 2018: BDDK, portföyünde VDMK bulunduran bankalar için bu kıymetlere uygulanan risk ağırlığını 0\'a indirdi.

“23 Kasım 2018: SPK, Türkiye Kalkınma Bankası(TKB) bünyesindeki Varlık Finansman Fonu\'na 3.25 milyar lira tutarında VDMK ihraç yetkisi verdi.

“Çiğdem Toker’in bugünkü haberine göre; “TKB\'ce ihraç edilecek VDMK ile bankaların halihazırda ‘canlı\' konut kredileri için çıkardığı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet\'in (İTMK) değiştirilmesi planlanıyor. BDDK\'nın sözkonusu kararda VDMK\'lerin sermaye yeterlik oranı hesabındaki risk oranını sıfıra indirmesi, bu kağıdın Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile eşitlenmesi anlamına geliyor. Bir sonraki kritik aşamada ise Merkez Bankası\'na bir rol atfediliyor. Merkez Bankası\'nın bu kağıtları teminat olarak kabul etmesi öngörülüyor. Kamu bankalarının Merkez Bankası\'nda teminat olarak tuttukları DİBS\'ler ile bu kağıtlar değiştiriliyor. Geri alınan DİBS\'lerin Hazine ve BIST tahvil piyasasında nakde çevrilmesi öngörülüyor. Böylelikle kamu bankalarına yeniden kredi verme olanağı sağlanıyor. Planın sektöre duyurulmasına karşın, bugüne kadar kamuoyuna açıklanmaması ise, ‘Diğer sektörlerin sıraya girmesi\' kaygısına bağlanıyor.”

“Diğer taraftan BDDK\'nın başlattığı ve Bankalar Birliğinin devam ettiği çalışma sonucu Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, toplam kredilerdeki payı yüzde 90 olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından 19 Eylül 2018 itibarıyla imzalanmış ve uygulamaya girmiştir. Bizim yaptığımız çalışmaya göre borsadaki 402 şirketin 160\'ının finansal borcu 100 milyon lira üzerinde!

“Bunlardan 70 adedinin kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamıyor. Basında yer alan habere göre Eylül’den beri borç kesintisi nedeniyle “zimmet” suçu işleyen bankacıyı koruyacak bir yasal düzenleme yapılmadığından ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor.”