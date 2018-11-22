PİYASALAR – BİST100 92 bin puanda, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.04 artışla 92 bin 743 puandan başladıktan sonra düşüşe geçerek, yüzde 0.69 düşüşle 92 bin 68 puana çekildi.

BİST Bankancılık Endeksi yüzde 0.73 düşüşle 118 bin 172 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.81 düşüşle yüzde 17.12’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.38 düşüşle yüzde 17.12’ye geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3051 lirayı ve en yüksek 5.3251 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0389 lirayı ve en yüksek 6.0797 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7777 lirayı ve en yüksek 6.8176 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “TL’de Pozitif Ayrışma Devam Edecek Mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“İtalya’nın bütçe konusunda geri adım atacağı beklentisi ile Avrupa borsalarında güçlü bir toparlanma görülüyor.

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İtalyan ANSA haber ajansının haberine göre, Avrupa Komisyonu bir kez daha İtalya\'nın bütçe taslağını reddettiği ve Komisyon\'un, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle disiplin prosedürü başlattığı yönünde haber akışları takip edildi.

ABD\'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 17 Kasım haftasında beklentilerin aksine bir önceki haftaya göre üç bin artarak 224 bine yükseldi. ABD\'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi Ekim ayında yüzde 2.2 düşmesi beklenirken yüzde 4.4 geriledi.

ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.4 artış ile 5.22 milyon adet olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 düşüş ile 97.5 seviyesine geriledi. ABD borsaları günü S&P 500 ve NASDAQ yükseliş ile DOW JONES ise yataya yakın tamamladı. ABD’de bugün, Şükran günü nedeniyle finansal piyasalar kapalı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ve TL’de yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2762-5.3951 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3058 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.11 değer kazancıyla 92 bin 707.95 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.2 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.21 artış ile yüzde 20.95 ve On yıllık tahvil getirisi ise yüzde 0,75 düşüş ile yüzde 17.26 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 390,28 seviyeleri civarında olduğu görülüyor.“