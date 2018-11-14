PİYASALAR – BİST100 92 bin puan düzeyinde, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Güne yüzde 0.19 düşüşle 92 bin 530 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yüzde 0.43 gerilemeyle 92 bin 306 puana kadar indi.

Bist bankacılık endeksi bir 0.96 düşüşle 116 bin 326 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.47 düşüşle yüzde 16.92 düzeyine çekilirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.70 artışla yüzde 20.12 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4521 lirayı ve en yüksek 5.4980 lirayı gördükten sonra 5.46 – 5.47 lira aralağında,

- euro en düşük 6.1529 lirayı ve en yüksek 6.2109 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0705 lirayı ve en yüksek 7.1527 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “İtalya Dik Duruyor”başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasalardaki satış baskısının devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Borsa İstanbul, global piyasalardaki pozitif havaya paralel dünü yüzde 1.38 yükselişle 92 bin 708 seviyesinden sonlandırdı.

“Bankacılık endeksinde yaklaşık yüzde 3.0\'lük pozitif performans endeks açısından lokomotif modundaydı. Yükselişi, borsanın büyük iki yatırımcısı sürüklerken (toplamda 270 milyon lira net alım yaptılar) diğer yabancı yatırımcılardan da alımın geldiği görüldü.

“Bu lira varlıklara olan güveni gösteriyor denilebilir. Üstelik petrol fiyatındaki çöküş de Türkiye’nin hanesine artı olarak yazılıyor.

“İki aydır dünyanın en iyi parası olan liraya iki gündür Türk hazinesinin tahvilleri de eklendi. Hazine, bu hafta düzenlediği üç ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizi de yüzde 20’nin altına indirdi.

“Gerçekleşen iki yıllık tahvil ihalesinde faizin yüzde 18.79’a, 5 yıllıkta yüzde 17.67\'ye, kuponsuz 13 ay vadeli tahvilde yüzde 19.73’e inmesi yatırımcıların Türkiye ekonomisine güvendiklerini ortaya koymaktadır denilebilir.

“Bugün içeride güneşli günler devam edecek gibi. Ancak yurtdışında gündem yoğun: ABD’de aylık TÜFE gelecek. Avrupa’da ise İngiltere ile AB anlaştı haberleri var. Bugün 17.00\'de İngiltere kabinesi toplanıyor.

“Diğer taraftan İtalya hükümeti ise Avrupa Birliğine sunduğu 2019 bütçe taslağında yüzde 2.4 bütçe açığı/GSYH ve büyüme tahminini değiştirmedi.

“20 Eylül 1870’de Roma’yı işgal ederek Birleşik İtalya’yı kuranlar hele hele 1860larda bir dönem istanbul’da yaşadıktan sonra İtalya\'nın birliğini sağlamasında büyük rol oynayan İtalyanların kahramanı Garibaldi mezarında daha rahat uyuyabilecektir. Çünkü iki güçlü komşuları Almanlara ve Fransızlara karşı dik duran torunları var. Gerçi bugünden bakınca gelecek biraz flulaştı.

“Ama günümüzde halklar macera ruhunu diri tutuyor. Lig + 5 yıldız, bu dik duruş sayesinde Avrupa ülkelerinde popüleritelerini artırarak önümüzdeki seçimlerde Avrupa Parlamentosunda her ülkeden kendileri gibi partilerin üstünlüğü almasını hedefliyorlar.

“Avrupanın doğal lideri Merkel bile kendi ülkesinde son seçimde yenildi ve Avrupa’nın kötüye gidişini emekliliğinde izleyecek.”