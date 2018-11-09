PİYASALAR – BİST100 92 bin düzeyine çekildi, dolar 5.50 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 93 bin puandan başladığı haftanın son işlem gününe yüzde 1.22 düşüşle 92 bin puan düzeyinde devam ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.25 düşüşle 116 bin 83 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.01 artışla yüzde 17.80 ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.56 oldu.

Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0 – 2.25 aralığında sabit tutma kararı ardından dövizler düne göre yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.4515 lirayı, en yüksek 5.5420 lirayı gördükten sonra 5.53 – 5.54 lira,

- euro, en düşük 6.1902 lirayı, en yüksek 6.2853 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira,

- sterlin, en düşük 7.1137 lirayı, en yüksek 7.2138 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftayı İngiltere Büyüme ve ABD ÜFE Rakamları İle Tamamlıyoruz…” başlıklı günlük pitayasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan ihracat Ekim\'de bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar cinsinden yüzde 15.6 ve ithalat ise aynı dönemde 21.4 arttı.

“İlgili dönemde, Çin’de dış ticaret dengesi dolar bazında 34.02 milyar dolar fazla verdi.

“Almanya’da açıklanan Eylül ayı Dış Ticaret verilerine göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8 ve ithalat ise yüzde 0.4 azalırken dış ticaret fazlası 17.6 milyar euroya geriledi.

“ABD Çalışma Bakanlığı\'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Kasım\'da sona eren haftada bin kişi azalarak 214 bin olarak gerçekleşti.

“Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde, faiz oranı aralığında değişikliğe gitmesi ve yüzde 2.0 - yüzde 2.25 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranı kararı oybirliği ile alınırken ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğu ifade edildi. ABD ekonomisinin ve istihdamın güçlü olduğu görüşüne tekrarlanırken, işletme yatırımlarının hızlı seviyeden bir miktar ılımlı seviyeye yöneldiği ifade edildi. ABD borsaları günü karışık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s yayımladığı Küresel Makro Görünüm 2019-2020 raporunda, Türkiye\'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirtilirken, Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabileceğini belirtildi.

“Dün, küresel piyasalarda dolarda değer kazanımları yaşandığı görülürken liranın dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı izlendi. Kurun fiyatlamalarda 5.3559-5.4746 aralığında hareket ettiği ve günü 5.4566 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.08 düşüş ile 93 bin 506 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.6 milyar lira oldu.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24 düzeyinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.37 artış ile yüzde 21.56 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.05 artış ile yüzde 17.45 düzeyinde günü tamamladı.

“5 yıllık ülke CDS risk primi 366.03 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”