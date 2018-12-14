PİYASALAR – BİST100 90 bin puanda, dolar 5.33 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Aralık (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.48 artışla 91 bin 386 puandan başladıktan sonra yüzde 0.61 kayıpla 90 bin 827 puana çekildi. Endeks Perşembe gününü 91 bin 387 puandan kapamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi ise yüzde 0.67 düşüşle 111 bin 709 puana geriledi.

Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 21.56 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3365 lirayı ve en yüksek 5.3367 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0754 lirayı ve en yüksek 6.0765 lirayı gördükten sonra 6.07 - 6.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7718 lirayı ve en yüksek 6.7723 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Büyüme endişeleri fiyatlanıyor” başlıklıgünlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün AMB başkanı Draghi’nin ekonomik risklerin arttığından bahsetmesinin ardından bu sabah beklentilerin altında kalan Çin perakende satış ve sanayi üretimi verileri Asya endeksleri ve ABD vadelilerinde yeni bir satış dalgası başlattı.

“Bu hafta düne kadar GOÜ ve GÜ benzerlerinin gerisinde kalan BIST dün ilk defa göreceli toparlanma sinyali göstermişti. (MSCI Türkiye : +yüzde 1.36, MSCI GOÜ :+yüzde 0.68). Merkez Bankası’nın beklentilerimiz dahilinde sıkı duruşunu koruyacağını söylemesi dün TL varlıkları destekleyen temel unsur oldu.

“Global risk algısının tekrar bozulmasıyla göreceli toparlanma uzun soluklu olmayabilir. Yurtiçinde piyasalar kapandıktan sonra FITCH’in Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. FITCH’den bir değişiklik beklenmiyor.

“Yurtdışı tarafta ise ABD perakende satış verileri gündemin üst sırasında.”