PİYASALAR – BİST100 1 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 binin üzerinde açıldı

Mahmit Can Emir / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.55 artışla, 1 Haziran\'dan bu yana ilk kez açılışta 100 bin puanı aşarak 100 bin 97 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.32 artışla 113 bin 57 puana çıktı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.32 düşüşle yüzde 18.69 düzeyinde.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun, dün akşam saatlerinde, ABD\'li rahip Andrew Brunson\'ın geleceğine ilişkin olarak Türk yetkililer ile görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemesinden sonra 6.06 liraya kadar inen dolar, yeni güne 10 kuruşluk artışla 6.15 liranın üzerinde başladı.

Pompeo New York\'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar. Rahip Brunson ve Türkiye\'de tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının tümü serbest bırakılmalı ve bunun hemen yapılması gerekiyor\" dedi.

Erken saatlerde;

- dolar en düşük 6.0686 ve en yüksek 6.1703 lirayı gördükten sonra 6.11 - 6.12 lira,

- euro en düşük 7.1378 ve en yüksek 7.2527 lirayı gördükten sonra 7.20 - 7.21 lira,

- sterlin en düşük 7.9629 ve en yüksek 8.0940 lirayı gördükten sonra 8.02 - 8.03 lira dolayında hareket ediyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 düşüşle 94.23 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artışla 1.1760 düzeyinde.

Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmelerin yanında, içeride bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum belirleme çalışması da yakından izleniyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftanın İlk İşlem Gününde Türk Lirası Pozitif Ayrıştı...” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya\'da ‘İş Dünyası Güveni’, ABD ile Çin arasında yoğunlaşan ticaret savaşı ve gelişen piyasalardaki kargaşa endişeleriyle düştü.Ifo Enstitüsü’nün açıkladığı ve piyasa tarafından yakından izlenen ‘İş Dünyası Güven Endeksi’ Eylül ayında 103.7 seviyesine geriledi. Ağustos ayında 103.9 seviyesine revize edilirken Eylül\'de 103.2 seviyesine inmesi bekleniyordu.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesi enflasyonunda güçlü bir yukarı hareket gördüğü sinyallerini vermesinin ardından dün Euro hafif değer kazanarak Haziran\'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

“Diğer taraftan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s, ABD ve Çin arasındaki ek gümrük vergilerinin iki ülke için de olumsuz olduğu uyarısında bulundu. Küresel piyasalarda beklenen ABD Merkez Bankası (FED)’in iki gün sürecek, faiz karanı ve ileriye yönelik güncellenmiş projeksiyonlarını belirleyeceği basın toplantısı bugün başlıyor.

“Yurt İçinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan, ‘Reel Kesim Güven Endeksi’ Eylül\'de 96.4\'ten 89.6\'ya geriledi. Bu, Nisan 2009\'dan beri en düşük seviye oldu. ‘İmalat Sanayisi Kapasite Kullanım Oranı’ Eylül’de bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak yüzde 76.2 seviyesine geriledi.

“Yurt içinde açıklanan veriler ve bazı medya kanallarında geçen ‘Rahip Brunson’un bu ay serbest kalacağı haberleri ile geçtiğimiz hafta açıklanan ‘Yeni Ekonomi Programı’ndan sonra volatilitesi düşen dolar/lira dün son 10 günün en düşük 6.05 seviyesini test etti. Lira varlıklara ilginin yeni haftanın ilk gününde devam etmesiyle döviz kuru gerilerken, BIST 100 endeksi 99 bin 547.44 puanla 31 Mayıs\'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi