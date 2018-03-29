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Ekonomi

PİYASALAR – BIST yükselişle kapandı, dolar 3.95, euro 4.87 lirada

İstanbul, 29 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar,  jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yüzde 1

29 Mart 2018 21:14

İstanbul, 29 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar,  jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yüzde 1.26 düşüşle 3.9591 liraya gerilerken, güne artışla başlayan euro da yüzde 1.37 düşüşle 4.8755 liraya geriledi.

ABD ekonomisinden gelen güçlü ekonomik verilere bağlı olarak dolar küresel piyasalarda kayıplarını yavaşlatırken, Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 7.3 ve yılın tamamında yüzde 7.4 büyümesiyle dolar/lira düne göre gerileyerek 4.0 liranın altına indi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Yeni güne yüzde 0.28 düşüşle 113 bin 809 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, olumlu GSYH verilerinin ardından yükseldi ve 115 bin puanın üzerine çıktı ve daha sonra açılışa göre yüzde 0.63 artışla 114 bin 844 puandan kapandı.

“2018’de büyüme yüzde 3.5-4.0 bandında kalacak”

Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, 2018 yılının tamamında büyümenin yüzde 3.5-4.0 bandında kalmasını beklediklerini belirtti.

Şenol bugün açıklanan GSYH büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde imalat, hizmetler ve bilgi işlem sektörünün GSYH büyümesine olumlu etki yaptığını, inşaat ve tarım sektörlerinin ise büyümenin güçlenmesini engelleyen sektörler olduğunu belirtti.

Banka hisseleri kritik destek seviyesinde tutunabilecek mi?

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde FANG hisselerinde devam eden sert satışların küresel risk iştahını bozarak gelişmekte olan borsaları vurmaya devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Açıklanan şirket karları ve/veya tahminlerde bir bozulma olmadığı halde oynaklık seviyesinde rahatsız edici bir artış görülüyor.

“Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul dün yüzde 1.8 gerileme ile gelişmekte olan piyasalardaki satış dalgasından payına düşeni aldı.

“Doların Türk lirasına karşı psikolojik olarak önemli direnç seviyesi olan 4.0 seviyesini geçmesi risk algısını bozarak piyasaların kırılganlığını artırıyor.

“Borsa İstanbul’da kritik bir destek seviyesinin (165 bin) üzerinde tutunmaya çalışan banka hisselerinin seyri, endeksin yönünü belirlemekte etkili olacak.

“Geçmiş verinin incelenmesi risk iştahının bozulduğu ve Türk lirasının değer kaybettiği bir ortamda banka hisselerinin endekse göre daha zayıf olduğunu gösteriyor.”

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