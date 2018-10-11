PİYASALAR – BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.63 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.55 düşüşle 93 bin 924 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.63 düşüşle 107 bin 632 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.85 düşüşle 19.0 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0123 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 6.02 - 6.03 lira,

- euro en düşük 6.9545 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.95 - 6.96 lira,

- sterlin en düşük 7.9471 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.96 - 7.97 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.14 düşüşle 95.33 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.21 artışla 1.1544’e yükseldi.

İş Yatırım’ın “Piyasalar çıldırmış olmalı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsaları Wall Street’ten başlayıp Avrupa ve Asya’ya yayılan satışlarla yüzde 3-4 civarında kayıpla güne başlıyor.

“Makro cephede satışı tetikleyen önemli bir haber akışı görmüyoruz.

“Piyasa yorumları borsalardaki satışları ana trend değişiminden ziyade haddini aşan teknik bir düzeltme olarak görmeye devam ediyor

“ Küresel satış dalgasının Türkiye varlıkları üzerindeki etkisi şimdilik hisse senedi piyasası ile sınırlı. Borsa İstanbul’un yüzde 2.4 gerilemesine karşın, lira son iki günde yüzde 0.9 değer artışı ile en çok kazandıran gelişmekte olan ülke para birimi.

“Yerel tahvillerde ve eurobond piyasasında da açık ara en iyi piyasayız.”