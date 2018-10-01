PİYASALAR – BİST 100 güne yüzde 0.12 artışla 100 bin 75 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – Bir önceki işlem gününü yüzde 0.34 düşüşle 99 bin 957 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni aya yüzde 0.12 artışla 100 bin 75 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.22 artışla 116 bin 980 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.39 düşüşle yüzde 17.92 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- en yüksek 6.07 lira ve en düşük 6.0201 lirayı gören dolar, 6.04 - 6.05 lira aralığına,

- en yüksek 7.0560 lira ve en düşük 6.9839 lirayı gören euro, 7.0 - 7.01 lira aralığına,

- en yüksek 7.9195 lira ve en düşük 7.8456 lirayı gören sterlin, 7.87 - 7.88 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.12 artışla 95.26 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.32 düşüşle 1.1582 düzeyinde.

İs Yatırım’ın “Posta kutunuzda iyi haberler var…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Ekim ayına ABD ve Kanada’nın dış ticaret konusunda anlaştıkları haberi ile başlıyoruz. 24 yıllık Nafta’nın yerini alacak Meksika’nın da dâhil olduğu anlaşmanın Kasım ayında imzalanması bekleniyor. Açıklama sonrası Meksika pezosu, Kanada doları ve ABD hisse senedi vadelilerinde sert bir yükseliş görüldü.

“Veri akışında bugün Eylül ayı PMI verileri (düşüşün devamı bekleniyor), Eylül öncü dış ticaret verileri (açığın ne hızla daraldığı önemli) ve Ağustos ayı banka karları öne çıkıyor.”