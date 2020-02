PİYASALAR: ABD enflasyon tüm dünya için en kritik veri

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Şubat (DHA) - Küresel piyasalar özellikle ABD’den gelecek verileri takip edeceği bir haftaya başlarken, dolar Fed Başkanı’nın sunumu öncesinde 3.77-3.80 bandında işlem gördü. Haftaya 4.65 lira seviyesinden başlayan euro ise 4.65-4.68 bandında hareket etti.

Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 0.79 yükselişle 118.445 puandan açıldıktan sonra gün içinde 118 bin puanın üzerinde tutunarak, günü yüzde 1.08 artışla 118 bin 791 puandan kapattı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşması öncesinde Avrupa Borsaları yükselişler kaydederken, DAX yüzde 0.45, FTSE yüzde 0.85, CAC yüzde 0.71 ve STOXX 600 yüzde 0.61 yükseldi. ABD’de Dow Jones yüzde 0.92 yükselirken, S&P 500 yüzde 0.61 yükseldi. Nasdaq’daki artış ise yüzde 0.66 oldu.

\"Fed 2014’ten beri sıkılaştıracağını söylüyor\"

Piyasaların fiyatlamalarda uzun bir süredir ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamalarına dair çok iyimser olduğunu söyleyen Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, artık piyasaların Fed’in sözünü dinlemeye başladığı bir döneme girdiğimizi söyledi.

Fed’in 2014’ten beri “sıkılaştıracağım” dediğini, piyasaların ise “hadi canım sen de” diyerek Fed’in sözlü yönlendirmelerine aldırış etmediğini ve haklı çıktığını belirten Kanlı “Ama birkaç aydır piyasalar Fed’i daha çok dinler oldu. Üç yıldır ayrışan Fed ve piyasa şimdi birbirine tekrar yakınlaşıyor olacak. En son enflasyon verisi ve 10 yıllık ABD tahvillerinin 2.90’a yükselmesinin ardından piyasalar Fed’i daha dikkatli dinlemeye başladı” dedi.

Yarın ABD Kongresi önünde ilk kez sunum yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’in konuşmasının piyasalar için önemli fakat Kanlı Fed’in de temkinli olacağını ve kaç faiz artırımı yapacaklarına dair net bir bilgi vermeyeceğini öngörüyor.

ABD enflasyon verileri tüm dünya için en kritik veri

“Philips eğrisi çalışmıyor artık” düşüncesi oluştuğuna dikkat çeken Kanlı son verilerin bu düşünceyi çürüttüğünü, onlarca yıldır açıklanan ilişkinin hala olduğunu gösterdiğini aktardı ve şu değerlendirmeleri yaptı: “ABD’ye dair her veri, ücretler ve kişisel tüketim harcamaları da dahil. Her veri dünya için en kritik veri seti. Çok kritik olacak. Bir dönem ABD için olay istihdamdı. Çünkü o zaman biz toparlanmadan endişe duyuyoruz. Artık tarım dışı istihdama değil enflasyon verilerine, ücretlere ve kişisel tüketim harcamalarına bakıyoruz. Önümüzdeki bir yıl dünya için en kritik veri ABD enflasyon verileri. Her enflasyon verisi öncesi parmağım tuşta olmayı tercih ederim. Sürpriz yapabilecek bir veri”

2018’de cari açıkta sürpriz iyileşmeler olabilir

Dış ticaret verilerinin piyasalar için hiç belirleyici olmayacağını öngören Kanlı “Petrol fiyatlarına bağlı olarak Türkiye’nin güçlü ithalat talebi, dış ticaret açığındaki artış eğiliminin devam etmesine sebep olur. Fakat 2018 yılı geneli için yorum yapacak olursam, cari açıkta iyileşme veya açığın beklenenden daha iyi gelmesi 2018’in sürprizi olabilir. Altın ticaretinin normalleşmesi de bunu destekleyebilir”

Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch’den hisse piyasalarında tehlike uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri beklenenden daha sert yükselme ihtimalini değerlendirdi ve 2018 sonu itibariyle Fed’in faiz oranlarını yüzde 4.25’e çıkarması halinde hisse piyasalarında yüzde 20 ila 25’lik bir düşüş daha yaşanabileceği konusunda uyardı.

Bank of America Merrill Lynch’ten Savita Subramanian’ın yazdığı bir notta S&P 500 endeksinin en iyi performansı 10 yıllık tavil getirileri yüzde 2’den 3’e yükselirken gerçekleştiğini vurgulayarak “Tarihsel hisse getiri ortalamaları incelendiğinde faizler yüzde 6’yı geçene kadar hisse getirileri pozitif kalıyor ama yüzde 3’ün üzerinde para kaybetme ihtimali de artıyor” dedi.

Brent hampetrolün varili yeniden 67 doların üzerinde

Brent hampetrolünün varily fiyatı, Suudi Arabistan\'ın OPEC öncülüğündeki arz kısıntısına uyumu sürdüreceğini açıklamasının etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 67 doları geçti.

Suudi Petrol Bakanı Khalid al-Falih, yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini sınırlı tutacaklarını ve ihracatı da günde ortalama 7 milyon varilinden az olacağını söyledi.

Brent petrolünün varil fiyatı, sınırlı yükselişle kapattığı geçen haftanın ardından, yeni haftaya 67.41 dolar düzeyinden başladı.