PİYASALAR - S&P'nin not indirimi sonrası BIST100 103 bin puana indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor\'s\'un (S&P) Türkiye\'nin kredi notunu düşürmesinin ardından Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 103 bin puan düzeyine indi.

Yeni güne yüzde 0.51 artışla 104 bin 815 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.97 düşüşle 103 bin 277 puana kadar geriledi.

Not indirimi sonrası dolar yeniden 4.1178 liraya kadar yükseldikten sonra 4.11 – 4.12 aralığında, euro da 4.9423 liraya kadar yükseldikten sonra 4.93 – 4.94 aralığında işlem görüyor.

S&P Türkiye\'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin \"üç kademe altında\" bulunan \"BB-\" düzeyine indirdi. S&P\'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, \"enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu\" gösterildi. Son indirimde, Türkiye\'nin kredi notu görünümü ise \"negatiften durağana\" çevrildi.