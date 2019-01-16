PİYASALAR - MB faizi sabit tuttu, BIST100 yükseldi, dövizler düştü

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Merkez Bankası\'nın, beklendiği gibi politika faizini yüzde 24\'tesabit tutması üzerine, Borsa İstanbul Endeksi günü , yüzde 2.36 artışla 95 bin 374 puandan kapatırken, dövizler dünkü kapanışa göre yüzde 1.0\'den fazla geriledi.

Brexit\'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22:00\'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May\'in, Brexit anlaşmasını yöneticileriyle birlikte oluşturduğu AB\'nin para birimi euro da, küresel piyasalarda dolar karşısında dün yüzde 0.5 değer yitirdikten sonra bugün yüzde 0.1 kayıpla 1.1398 düzeyinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu\'nun bugünkü toplantısı öncesindeki işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3561 lirayı ve en yüksek 5.4532 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1020 lirayı ve en yüksek 6.2404 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8884 lirayı ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.