PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 3.96, euro 4.88 lirada 

İstanbul, 30 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar yeni göre 3.95 lira düzeyinde, euro da 4.87 düzeyinde başladı ve gün boyu bu düzeylerde hardeket ettikten sonra kapanışa doğru, dolar 3.96 - 3.97 lira ve euro da 4.88 - 4.89 lira aralığına yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Borsa istanbul Endeksi, 0.60 yükselişle 115 bin 534 puandan başladığı Cuma gününü yüzde 0.20 artışla 115 bin 70 puandan kapadı. Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın geç likidite penceresinden yüzde 12,75 faizle 97 milyar 835 milyon 500 bin lira kullandı.

Paskalya tatili öncesi iyimser hava…

İş Yatırım\'ın \"Paskalya tatili öncesi iyimser hava....\" başlıklı günlük piyasa yorumunda, \"Küresel piyasalar Paskalya tatiline iyimser bir havada giriyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Doların zayıflaması, tahvil faizlerinin gerilemesi ve FANG hisselerinin yükselmesi ile toparlanan S&P 500 iki yüz günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor.

\"Ancak sene başından beri baktığımızda dünya borsaları 2015 yılından beri en kötü performansını gösteriyor.

\"Küresel risk iştahındaki toparlanmadan Türkiye varlıkları da payına düşeni alıyor.

\"Türk lirası son iki günde en çok değer kazanan para birimleri arasında yer alıyor.

\"Tahvil ve hisse senedi piyasaları da toparlanma eğiliminde.

\"Türk lirasındaki değer kazancı ve tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.

\"Tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük olmasını bekliyoruz.\"



