T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 3.95 lira, euro 4.87 lirada (2)

(BIST açılışı ve yorumla güncellendi) İstanbul, 30 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar yeni göre 3

30 Mart 2018 13:10

(BIST açılışı ve yorumla güncellendi)
İstanbul, 30 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer kaybeden dolar yeni göre 3.95 lira düzeyinde, euro da 4.87 düzeyinde başladı.
Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.
Borsa istanbul Endeksi, yüzde 0.28 düşüşle 113 bin 809 puandan başladığı Perşembe gününü 0.63 artışla 114 bin 844 puandan kapandı. BIST100 yeni güne yüzde 0.60 yükselişle 115 bin 534 puandan başladı.
Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti.
Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.54 düşüş ile yüzde 14.08 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.95 düşüş ile yüzde 12.57 düzeyinden günü tamamladı.
Buna karşılık, Türkiye\'nin 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.50 yükseliş ile 196.97 düzeyine yükseldi.
Paskalya tatili öncesi iyimser hava…
İş Yatırım\'ın \"Paskalya tatili öncesi iyimser hava....\" başlıklı günlük piyasa yorumunda, \"Küresel piyasalar Paskalya tatiline iyimser bir havada giriyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"Doların zayıflaması, tahvil faizlerinin gerilemesi ve FANG hisselerinin yükselmesi ile toparlanan S&P 500 iki yüz günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor.
\"Ancak sene başından beri baktığımızda dünya borsaları 2015 yılından beri en kötü performansını gösteriyor.
\"Küresel risk iştahındaki toparlanmadan Türkiye varlıkları da payına düşeni alıyor.
\"Türk lirası son iki günde en çok değer kazanan para birimleri arasında yer alıyor.
\"Tahvil ve hisse senedi piyasaları da toparlanma eğiliminde.
\"Türk lirasındaki değer kazancı ve tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.
\"Tatil dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük olmasını bekliyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BISTMart DHAKüreselDolarBorsaEndeksiPerşembeBIST100Merkez BankasıYurtiçiBunaTürkiyeCDSPaskalyaYatırımFANGS&PABDAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24