PİYASALAR - Fed'in faiz artışı sonrası dolar 3.92, euro 4.84 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışı ve açıklamasını beklendiği gibi yapmasının ardından, dolar küresel piyasalarda gerilemesine karşın 3.92 liranın üzerine çıkarken, euro yeniden 4.84 lirayı aştı.

Fed faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 - 1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Fed kararı öncesi 90.13 düzeyinde bulunan dolar endeksi, öngörülen faiz artışı frekansının da, dört yerine önceden açıklandığı gibi üç olacağının anlaşılmasın üzerine 89.57 düzeyine kadar geriledi.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.93 - 3.94 lira aralığında olan dolar yeni günün erken saatlerinde 3.90 - 3.91 lira aralığına çekildikten sonra yeniden yükseldi ve 3.9236 liraya kadar çıktı. Euro da, sabah indiği 4.82 - 4.83 lira aralığından 4.8473 liraya kadar yükseldi.

Yeni başkan Jerome Powell liderliğinde yapılan ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından sonra yapılan Fed açıklamasında, enflasyonun uzun yılların ardından, yüzde 2.0 hedefine doğru yükseleceği ve ekonominin son aylarda ivme kazandığına dikkat çekildi ve \"Ekonomik görünüm son aylarda güçlenmiştir\" denildi.

Başkan Powell, faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında, \"Orta yolu izlemeye çalışıyoruz\" dedi ve enflasyonun hızla yükseleceğine dair bir belirti olmadığını ekledi.

Fed yetkilileri toplantıda 2018\'de dördüncü bir faiz artırımına işaret etmek için uygun zaman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamadı. Fed açıklamasında, daha hızlı küresel büyüme, daha güçlü iş yatırımı ve büyük çaplı vergi indirimleri nedeniyle bu yıl dördüncü kez bir oran artırabileceklerini belirtildi.

Analistlere göre, dün yayımlanan faiz projeksiyonları ise Fed yetkililerinin bu yıl üç mü yoksa dört defa mı faiz artırılması konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi. Fed yetkilileri gelecek yıl üç defa, 2020\'de ise iki defa faiz artırımı öngörüyorlar. Bu sayılar ekonominin temellerinin sağlam olduğunu düşündüklerine dair de ipucu veriyor.

Fed açıklaması sonrası ilk tepkiler…

İş Yatırım\'ın, \"Fed açıklaması sonrası ilk tepkiler…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

\"Fed’in 2018 yılı için güvercin sonraki yıllar için şahin açıklaması sonrasında piyasalar karışık bir seyir izliyor. Hisse senedi ve dolar gerilerken tahvil piyasasında kazançlar yaşanıyor. Bizi asıl rahatsız eden Fed’e ek olarak LİBOR ve LIBOR-OIS spredindeki sert artış.\"