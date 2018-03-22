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Ekonomi

PİYASALAR - Fed'in faiz artışı sonrası dolar 3.90 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve açıklamasını beklendiği gibi yapmasının ardından, dolar 3

22 Mart 2018 11:28

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışı ve açıklamasını beklendiği gibi yapmasının ardından, dolar 3.90 lira düzeyine çekildi.
Fed faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 - 1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.
Fed kararı öncesi 90.13 düzeyinde bulunan dolar endeksi, öngörülen faiz artışı frekansının da, dört yerine önceden açıklandığı gibi üç olacağının anlaşılmasın üzerine 89.85 düzeyine geriledi.
Faiz kararının açıklanmasından önce 3.93 - 3.94 lira aralığında olan dolar yeni günün erken saatlerinde 3.90 - 3.901 lira aralığına çekilirken, dün aynı saatlerde 4.82 - 4.83 lira aralığında olan euro da 4.83 liranın üzerine yükseldi.
Borsa İstanbul Endeksi dün yüzde 1.05 yükselişle 117 bin 651 puardan kapandı.
Yeni başkan Jerome Powell liderliğinde yapılan ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından sonra yapılan Fed açıklamasında, enflasyonun uzun yılların ardından, yüzde 2.0 hedefine doğru yükseleceği ve ekonominin son aylarda ivme kazandığına dikkat çekildi ve \"Ekonomik görünüm son aylarda güçlenmiştir\" denildi.
Başkan Powell, faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında, \"Orta yolu izlemeye çalışıyoruz\" dedi ve enflasyonun hızla yükseleceğine dair bir belirti olmadığını ekledi.
Fed yetkilileri toplantıda 2018\'de dördüncü bir faiz artırımına işaret etmek için uygun zaman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamadı. Fed açıklamasında, daha hızlı küresel büyüme, daha güçlü iş yatırımı ve büyük çaplı vergi indirimleri nedeniyle bu yıl dördüncü kez bir oran artırabileceklerini belirtildi.
Analistlere göre, dün yayımlanan faiz projeksiyonları ise Fed yetkililerinin bu yıl üç mü yoksa dört defa mı faiz artırılması konusunda ikiye bölündüklerini gösterdi. Fed yetkilileri gelecek yıl üç defa, 2020\'de ise iki defa faiz artırımı öngörüyorlar. Bu sayılar ekonominin temellerinin sağlam olduğunu düşündüklerine dair de ipucu veriyor.    

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