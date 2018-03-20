PİYASALAR - Fed öncesi euro 4.83 lira, dolar 3.93 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, kapanışa doğru 3.93 – 3.94 lira düzeyine gerilerken, euro ise 4.8709 lira ile gördüğü yeni tarihi rekor sonrasında 4.82-4.83 aralığına liraya çekildi.

Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 0.13 düşüşle 3.9313 değerine gerileyerek 3.93 - 3.94 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise 1.2344 düzeyinden başladığı günü yüzde 0.52’lik düşüşle 1.2271 düzeyinde bitirdi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) ise yüzde 0.51 artışla 116 bin 33 puandan başladığı günün sonuna doğru yüzde 0.87 artışla 116 bin 542 puana yükseldi.