PİYASALAR - Euroda yeni rekor 4.8709 lira, dolar 3.94 liranın üzerinde

(Borsa İstanbul açılışı ve yorum ile güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bu hafta vereceği faiz kararı öncesinde gücünü koruyan dolar, yeni haftada 3.95 lirayı aşarken, euro 4.8709 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Küresel piyasalarda günün erken saatlerinde 4.87 lirayı aşan euro daha sonra 4.86 - 4.87 lira aralığına çekildi.

Piyasalarda dün 3.9503 liraya kadar yükseldikten sonra yeni günün ilk işlemlerinde 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket eden dolar, geçen 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.

Dolar/euro paritesi ise dün kapanışa doğru indiği 1.2314 düzeyinden 1.2337 düzeyine döndü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dünkü yüzde 1.51 düşüşle 115 bin 450 puandan kapanışın ardından yeni güne yüzde 0.51 yükselişle 116 bin 33 puandan başladı.

Neden dayak yiyoruz?

İş Yatırım\'ın, \"Neden dayak yiyoruz?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya borsalarındaki satış derinleşiyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu kez satışın arkasında Fed’in faiz artırması, güçlü dolar ve yükselen faizler değil Fang hisselerinden - Facebook, Amazon, Netflix, Google- kaçış yatıyor. Facebook’un 50 milyon kullanıcısının verilerini Trump’ın seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica şirketiyle paylaşması suçlaması ile başlayan satışlar diğer teknoloji şirketlerine de yayıldı.

\"Türkiye varlıklarında – özellikle döviz ve tahvilde - dünya piyasalarından bağımsız satış dalgası devam ediyor.

\"Gelişmekte olan ülkelerin dünya piyasalarından para bulmasının zorlaşacağı bir konjonktürde Türkiye’yi kırılgan bulan yatırımcılar daha yüksek risk primi istiyor.

\"ABD vadelilerindeki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif toparlanma görebiliriz.

\"Ancak toparlanmanın kalıcı olması için Türk lirasında ve tahvillerdeki satışların kesilmesi gerekli.

\"Bugün yapılacak 2 ve 10 yıllık devlet tahvili ihalelerine olan talep yatırımcı ilgisinin test edilmesi

açısından önemli bir gösterge olacak. \"