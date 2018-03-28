PİYASALAR - Dolar yeniden 4.0 lirayı, euro 4.96 lirayı aştı

İstanbul, 28 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dolar 4.0 lirayı, euro ise 4.69 lirayı aştı.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3.98 düzeyine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.45 artışla 4.0 lirayı aşıp 4.0012 liraya çıktıktan sonra 4.0 liranın üzerinde hareket etmeye başladı. Euro da düne göre yüzde 0.31 artışla 4.9643 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Salı gününü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.40 düşüşle 115 bin 732 puana geriledi.

Bitmeyen dalga…

İş Yatırımın “Bitmeyen dalga” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında Wall Street kaynaklı dalgalanmnın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD’nin Çin teknoloji şirketlerine yaptırım getireceği ve Çin’in misilleme

yapacağı endişesi üzerine dün FANG hisseleri dün yüzde 6 değer değer kaybederek ABD endekslerinin yüzde 2 civarında gerilemesine neden oldu.

“Güne güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul ABD vadelilerindeki gerileme ve yatırım teşvik paketinin gecikeceği endişesi ile günü satıcılı kapattı.

“Sasa, Vestel, Aksa, Karsan, Deva gibi teşvik beklentisi olan şirketlerde kar satışları görüldü.

“Günün iyi haberi Akbank’ın toplam 2 milyar dolarlık yurtdışı kaynağı spredini düşürerek sağlamasıydı.

“ABD dolarındaki zayıflama ve 10 yıllık tahvil faizlerdeki gerileme nedeniyle Türkiye piyasalarındaki satış baskısının sınırlı olmasını bekliyoruz.”