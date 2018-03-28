T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR - Dolar yeniden 4.0 lirayı, euro 4.96 lirayı aştı

İstanbul, 28 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dolar 4

28 Mart 2018 13:40

İstanbul, 28 Mart (DHA) – Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dolar 4.0 lirayı, euro ise 4.69 lirayı aştı.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3.98 düzeyine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.45 artışla 4.0 lirayı aşıp 4.0012 liraya çıktıktan sonra 4.0 liranın üzerinde hareket etmeye başladı. Euro da düne göre yüzde 0.31 artışla  4.9643 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Salı gününü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.40 düşüşle 115 bin 732 puana geriledi.

Bitmeyen dalga…

İş Yatırımın “Bitmeyen dalga” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarında Wall Street kaynaklı dalgalanmnın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD’nin Çin teknoloji şirketlerine yaptırım getireceği ve Çin’in misilleme

yapacağı endişesi üzerine dün FANG hisseleri dün yüzde 6 değer değer kaybederek ABD endekslerinin yüzde 2 civarında gerilemesine neden oldu.

“Güne güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul ABD vadelilerindeki gerileme ve yatırım teşvik paketinin gecikeceği endişesi ile günü satıcılı kapattı.

“Sasa, Vestel, Aksa, Karsan, Deva gibi teşvik beklentisi olan şirketlerde kar satışları görüldü.

“Günün iyi haberi Akbank’ın toplam 2 milyar dolarlık yurtdışı kaynağı spredini düşürerek sağlamasıydı.

“ABD dolarındaki zayıflama ve 10 yıllık tahvil faizlerdeki gerileme nedeniyle Türkiye piyasalarındaki satış baskısının sınırlı olmasını bekliyoruz.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAKüreselEuroDolarSalıBorsaEndeksiBitmeyenYatırımınWall StreetFANGABDVestel Aksa Karsan DevaAkbankınTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24