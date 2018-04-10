PİYASALAR - Dolar ve euro yeni güne rekor düzeylerde başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle tırmanışını sürdüren dolar ve euro, yeni güne yeni rekor düzeylerde başladı.

Dolar, geçen hafta aştığı 4.0 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününe 4.0786 lira düzeyinde başladı.

Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5.0 liranın yaklaşık üç kuruş üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0281 lira olarak kayıtlara geçirdi.

Rekro düzeylerinin ardından dolar 4.06 - 4.07 lira ve euro da 5.0 - 5.01 lir aralığına çekildi.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, haftanın ilk gününü yüzde 1.38 düşüşle 113 bin 156 puandan kapattı.