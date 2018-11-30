PİYASALAR - Dolar 5.15, Euro 5.87 ve Sterlin 6.59 lirada 

İstanbul,30 Kasım (DHA) - Dövizler güne, bir önceki günün kapanış düzeyinin hafif altında başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1522 lirayı ve en yüksek 5.1825 lirayı gördükten sonra 5.15 – 5.16 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8728 lirayı ve en yüksek 6.9087 lirayı gördükten sonra 5.87 – 5.88 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.5882 lirayı ve en yüksek 6.6294 lirayı gördükten sonra 6.59 – 6.60 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “G20 Zirvesi Bekleniyor” başlıklı günlük pityasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Dün açıklanan FED tutanakları 2019 yılında esnek ve belirsiz bir faiz politikasına işaret ediyor. 2019 yılı için eurodolar piyasası sadece 24 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor.

“Bizim için önemli olan diğer bir parametre petrol fiyatları da haftaya yapılacak OPEC toplantısı öncesi 60 doların yakınında seyrediyor. Toplantıda Suudi Arabistan’ın kararı belirleyici olacak. Arz kesintisi olmazsa petrolde düşüş devam edebilir.

“Hafta sonu ise gözler G20 zirvesinde Trump ve Çin lideri arasında yapılacak görüşmede olacak. Vergiler dışında ulusal güvenlik konularının da gündeme geleceği toplantıdan piyasalar çok ümitli değil. Dolayısıyla, olumlu bir gelişme pozitif sürpriz yaratabilir.

“Bugün BIST’de yurtdışı piyasaları takiben hafif satıcılı bir açılış görebiliriz. Geri çekilmelerin kısa vadeli alım yönünde kullanılması düşüncemizi koruyoruz. Dün açıklanan bankacılık sektörü toplu kar rakamları aktif kalitesinde bozulma ve karşılık giderlerindeki artışın devam ettiğine işaret ediyor.

“İthal otomobillerin gümrüklerden çekilmesini altı ay süreyle uzatan düzenlemenin yasalaştığına yönelik bir haber var. Haber otomotiv şirketlerini kısa vadede rahatlatacaktır. Aralık ayı cari açık rakamını da olumlu etkileyecektir. “