PİYASALAR - Dolar 4.47 lira ile tarihi zirveye yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Merkez Bankası’nın önceki günkü “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeniden zirveye yaklaştı.

Haftanın son işlem gününde dolar 4.4740 liraya, euro 5.2852 liraya ve sterlin de 6.0470 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası\'nın önceki günkü açıklaması öncesi;

- dolar 4.5011 lira ile,

- euro 5.3251 lira ile,

- sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerini görmüştü.

Merkez Bankası\'ndan önceki gün yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yüzde 0.44 artışla 102 bin 611 puandan başladığı Perşembe gününü, yüzde 0.28 düşüşle 101 bin 869 puandan kapattı.