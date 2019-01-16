PİYASALAR - Brexit anlaşmasının reddedilmesiyle sterlin yatay

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın Londra\'daki oylamada reddedilmesinin ardından, sterlin iç ve dış piyasalarda yatay hareket ediyor.

Birleşik Krallık para birimi sterlin, Brexit\'in Parlamento\'da 230 oy farkla reddedilmesinin ardından bir sentin üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1.2841 dolardan işlem görüyor.

Brexit\'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22:00\'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May\'in, Brexit anlaşmasını yöneticileriyle birlikte oluşturduğu AB\'nin para birimi euro da, küresel piyasalarda dolar karşısında dün yüzde 0.5 değer yitirdikten sonra bugün yüzde 0.1 kayıpla 1.1398 düzeyinden işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle, iç piyasadaki erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4297 lirayı ve en yüksek 5.4532 lirayı gördükten sonra 5.43 – 5.44 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1969 lirayı ve en yüksek 6.2404 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9883 lirayı ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.00 lira aralığında hareket ediyor.

