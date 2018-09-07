PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi'nde yükseliş yavaşladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Eylül (DHA) –Haftanın son işlem gününe yüzde 0.44 artışla 93 bin 170 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 92 bin puan düzeyine çekildikten sonra günlük yüzde 0.27 artışla 93 bin puanın üzerine döndü.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 artışla 97 bin 231 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 3.07 düşüşle yüzde 19.55 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.4619 ve en yüksek 6.6070 lirayı gördükten sonra 6.48 – 6.49 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5279 ve en yüksek 7.6882 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3631 lira ve en yüksek 8.5490 lirayı gördükten sonra 8.38 – 8.39 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.09 düşüşle 95 bin düzeyinden 94.94 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.17 artışla 1.1644 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Dipten dönüş çabaları…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünya borsalarındaki satışlar devam ediyor. Bu defa günah keçisi Arjantin veya Türkiye değil. Trump’ın Çin’e ve Japonya’ya ek yaptırımlar getireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişesi piyasaları baskılıyor.

“Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisini arkasına alan Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Gelişmekte olan piyasaların ayı piyasasına girdiği bir dönemde Türkiye varlıkları dipten dönmeye çalışıyor. Uzun vadeli devlet kağıtlarında, banka tahvillerinde ve hisse senetlerinde kısmi bir toparlanma görüyoruz.

“Dünya piyasalarına yayılan satış dalgasına rağmen Türkiye varlıklarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında sabah ilk işlemler Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Kısa vadede yükseliş sanayi hisselerinin önderliğinde yaşanacak.

“Makro cephede Saat 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (beklenti 191 bin) ve ücret artışı (beklenti yüzde 2.7) verisi günün en önemli verisi. Beklentilerden daha güçlü tarım dışı istihdam verisi son dönemde dolardaki güçlenmeden ziyade ABD tahvillerinde artış olarak fiyatlanıyor.”