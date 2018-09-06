PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.36 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Çarşamba gününü yüzde 0.43 düşüşle 92 bin 791 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne, yüzde 0.36 artışla 93 bin 122 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.39 artışla 97 bin 681 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.72 düşüşle yüzde 20.76 düzeyinde.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.5658 ve en yüksek 6.64 lirayı gördükten sonra 6.63 – 6.64 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6358 ve en yüksek 7.7284 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4738 lira ve en yüksek 8.5830 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.04 artışla 95.14 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.04 düşüşle 1.1625 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Borsa Bunu Kaldırabilir mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Borsa İstanbul Endeksi’nin son günlerde dar bir alanda seyrettiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“BIST dün 92 bin 500 desteğine kadar gerileyip akşama doğru 93 bin 700’e kadar yükselse de kapanış 92 bin 790’dan oldu.

“Öğleden sonraki yükselişte BDDK’nın açıkladığı Temmuz ayı bankacılık sektörü verileri etkili oldu. Zira yılbaşından beri Sanayi Endeksi düşmezken Banka Endeksi lira bazında yüzde 43, dolar bazında yüzde 67 düşmüştü. Sektörün Temmuz ayı net karı 4.63 milyar lira ile son yılların en iyisi olmuştu. Yani üçüncü çeyreğe fırtına gibi bir girişi işaret ediyor.

“24 Temmuz’da TCMB faizi sabit tutunca lira varlıklar hızlı değer kaybederken borsa yüzde 3.3 düşerek 92.1 bin seviyesinden kapanmıştı. Ertesi günkü başlığımız “Ufukta 85 bin mi Gözüktü?” olmuştu. 17 Ağustos’ta 85 bin seviyesi görüldü ve öngördüğümüz şekilde güçlü alım geldi. Çünkü ucuzlamıştık. 19 Temmuz’dan itibaren borsada yabancı payının kademeli arttığını gözledik.

“Özellikle Herif ve CS toplam alımları dün itibariyle 4.3 milyar liraya ulaştı. Bu sayede yabancı payı yüzde 61.3 en düşük seviyesinden yüzde 62.3 seviyesine yükseldi. Ancak bir sorun ortaya çıkabilir: 13 Eylül’de TCMB faiz artıracağı sinyalini net bir şekilde verdi. Fakat ya “beklenti bitti” diye yada “beklentinin altında kaldı” diye yeni bir yabancı satış dalgası gelebilir mi? Gelirse boyutu ne olur? Son bir ayda yüklü alım yapan yabancıların bu satışları karşılama gücü olması için önceden bir miktar satıp nakit yaratabilirler mi? Özellikle Herif’in sitili yüklü alıp sonra nakite geçmek olduğundan ve tarihinde hiç bu kadar hisseyi toplamadığından dikkat çekici boyuta ulaştı. Neticede sınırsız bir kaynağa sahip değiller. Borsada son iki aydaki iki sert satış dalgasında da ellerindeki hisseleri azalttıkları görülmüştü. Eğer yeni bir yabancı yatırımcı grubu alımlara dahil olmazsa önümüzdeki günler onlar için geçici de olsa sıkıntılı olabilir. Bizim önerimiz belirsizliğin artması halinde 92 bin altına gerileme olursa hedge yapılması yönündedir.

“Dün gelen ABD Temmuz ayı dış ticaret açığı 50.1 milyar dolar ile son üç yılın zirvesine yükseldi. Bu sonuç, 6 Temmuz\'da Çin’e 34 milyar dolarlık ilk gümrük vergisi dilimini devreye sokan Trump’ın 200 milyarlık yeni vergi paketini de devreye almasını hızlandırabilir.

“Bugün veri takviminde ABD tarafında yoğunluk görülmekte, 15:15’te ABD Özel Sektör İstihdamı (bk: 200K), 17:00’de ISM İmalat dışı Satınalma ve Ham Petrol stokları takip edilecek başlıca önemli verilerin başında.”