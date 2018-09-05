PİYASALAR - Borsa İstanbul Endeksi güne 93 bin 100 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Bir önceki günü günlük yüzde 0.77 düşüşle 93 bin 189 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yeni güne günlük yüzde 0.10 düşüşle 93 bin 100 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.01 artışla 98 bin 938 puana çıktı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.43 düşüşle yüzde 20.82 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.6422 ve en yüksek 6.7108 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6942 ve en yüksek 7.7799 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5390 lira ve en yüksek 8.6263 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.12 artışla 95.53 düzeyine döndü.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.11 düşüşle 1.1568 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Dost Düşman Yine Birbirine Karıştı” başlıklı günlük piyasa bülteninde gelişmekte olan ülkelerin varlıklarındaki satışların genele yayıldığına işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin’e uygulanacak ikinci 200 milyar dolarlık paketin yarattığı stres, Güney Afrika’nın resesyona girmesi de satışlarda etkili oluyor. Lira varlıklarda ise önümüzdeki hafta kritik haber akışları öncesi olumsuz ayrışma devam ediyor. Haftaya, 13 Eylül Perşembe günü TCMB faiz kararı ve büyük ihtimalle hafta sonuna kadar açıklanacak OVP, TL varlıklar için kırılma noktası olabilir. Bu sabahki işlemlerde lira 6.66 seviyesinde yatay seyrediyor. BIST’de açılışta hafif tepki artışı görebiliriz. Satışların devam etmesi durumunda BIST 100 için 92K seviyesi önemli bir destek noktası. Yükseliş için ise 50 günlük ortalama olan 94 bin 250 seviyesinde üzerinde kalması önemli olacak. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemi bir veri akışı bulunmuyor.”